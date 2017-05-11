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Kanal İstanbul'un finansmanına çözüm bulundu

Kanal İstanbul projesinin finansmanı için sermaye piyasalarının devreye sokulacağını açıklandı.

11.05.2017 - 13:27
  1. Haberler
  2. Emlak

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Kanal İstanbul projesinin finansmanı için sermaye piyasalarının devreye sokulacağını söyledi. Karadağ konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kanal İstanbul'un finansmanına çözüm bulundu

"BU KONUDA ÇALIŞIYORUZ"

Karadağ, "Bu konuda çalışıyoruz. Kanal İstanbul için kağıt çıkarılması planlanıyor." dedi.

Kanal İstanbul'un finansmanına çözüm bulundu

"100 BİNİ GEÇEBİLİRİZ"

Maliye Bakanlığı ile kendilerinin stok affı üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Karadağ, bu plan ile borsaya küsen yatırımcılarını tekrar sermaye piyasalarına kazandırılacağını açıkladı. Borsa İstanbul'un halka arzını 2018'de gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Karadağ, yüzde 20'ye varan primin hâlâ durduğunu belirtti. Karadağ, "Yılsonunu görmeden 100 bine ulaşırız geçebiliriz de." dedi.

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