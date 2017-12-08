Kanal İstanbul'un geçeceği bölgelerde fiyat artışı yaşanacak

Geçtiğimiz günlerde ÇED raporu tamamlanan mega proje Kanal İstanbul'un geçeceği bölgelerde hareketlilik yaşanıyor.

GÜZERGAH BELLİ OLDU

İstanbul Boğazı’na alternatif olarak planlanan proje alanı Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırları içerisinde yer alacak.

Kanal güzergâhının yaklaşık 7 kilometrelik kısmı, Küçükçekmece sınırları içerisinde, yaklaşık 3.1 kilometrelik kısmı Avcılar sınırları içerisinde, yaklaşık 6.5 kilometrelik kısmı Başakşehir sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 28.6 kilometrelik kısmı ise Arnavutköy İlçesi sınırları içerisinde yer alacak.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANACAK

Tam bu gelişmeler yaşanırken gayrimenkulün önde gelenleri Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy‘de bulunan konut fiyatlarında artış yaşanacağını dile getiriyor.

FİYATLAR EN ÇOK BAŞAKŞEHİR'DE ARTACAK

Başakşehir, Küçükçekmece, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerinde yaşanacak artışla birlikte bu bölgeler değer kazanacak.

Fiyatların en çok Başakşehir ilçesinin Güvercintepe, Şahintepe, Kayabaşı ve Altınşehir mahallelerinde artacağı iddia ediliyor. Şu anda ilçede konut metrekare satış fiyatı 3 bin 300 lirayken, ortalama kira bin 525 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 24 yıl olarak belirlendi.