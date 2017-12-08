taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.525
USD
3,8600
EURO
4,5319
ALTIN
154,61
PETR
62,6300

Kanal İstanbul'un geçeceği bölgelerde fiyat artışı yaşanacak

Güzergah düzenlemesi yapılan Kanal İstanbul'un inşa edileceği bölgelerde konut fiyatlarının artması bekleniyor.

Haber Merkezi | 08.12.2017 - 12:46..
  1. Haberler
  2. Projeler
Kanal İstanbul'un geçeceği bölgelerde fiyat artışı yaşanacak

Geçtiğimiz günlerde ÇED raporu tamamlanan mega proje Kanal İstanbul'un geçeceği bölgelerde hareketlilik yaşanıyor.

GÜZERGAH BELLİ OLDU

İstanbul Boğazı’na alternatif olarak planlanan proje alanı Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırları içerisinde yer alacak.

Kanal İstanbul'un geçeceği bölgelerde fiyat artışı yaşanacak

Kanal güzergâhının yaklaşık 7 kilometrelik kısmı, Küçükçekmece sınırları içerisinde, yaklaşık 3.1 kilometrelik kısmı Avcılar sınırları içerisinde, yaklaşık 6.5 kilometrelik kısmı Başakşehir sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 28.6 kilometrelik kısmı ise Arnavutköy İlçesi sınırları içerisinde yer alacak.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANACAK

Tam bu gelişmeler yaşanırken gayrimenkulün önde gelenleri Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy‘de bulunan konut fiyatlarında artış yaşanacağını dile getiriyor.

Kanal İstanbul'un geçeceği bölgelerde fiyat artışı yaşanacak

FİYATLAR EN ÇOK BAŞAKŞEHİR'DE ARTACAK

Başakşehir, Küçükçekmece, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerinde yaşanacak artışla birlikte bu bölgeler değer kazanacak.

Fiyatların en çok Başakşehir ilçesinin Güvercintepe, Şahintepe, Kayabaşı ve Altınşehir mahallelerinde artacağı iddia ediliyor. Şu anda ilçede konut metrekare satış fiyatı 3 bin 300 lirayken, ortalama kira bin 525 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 24 yıl olarak belirlendi.

Kanal İstanbul'un geçeceği bölgelerde fiyat artışı yaşanacak

İlginizi Çekebilir
Karadeniz- Akdeniz Yolu projesinde çalışmalar sürüyor
142 yıllık hayal proje Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun devam eden çalışmalarında sona gelindi.
3. Havalimanı’nın kulesinin yüksekliği 90 metreye ulaştı
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul 3. Havalimanı’nın ’Lale’ figüründen esinlenerek yapılan ’Hava Trafik Kontrol Kulesi havadan görüntülendi.
Kanal İstanbul'un geçeceği bölgelerde fiyat artışı yaşanacak
Güzergah düzenlemesi yapılan Kanal İstanbul'un inşa edileceği bölgelerde konut fiyatlarının artması bekleniyor.
Ataköy-İkitelli Metrosu 2019'da hizmete açılacak
Hayat geçirilmesi planlanan projenin hizmete sunulacağı tarih belli oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

31
Reza Zarrab’a tecavüz davası açan kişinin kimliği

Reza Zarrab’a tecavüz davası açan kişinin kimliği

165
Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti dış basının ilgi odağı

Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti dış basının ilgi odağı

78
Konyaspor da UEFA'dan elendi

Konyaspor da UEFA'dan elendi

11
Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasına damgasını vurdu

Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasına damgasını vurdu

110
Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

32
Kudüs'te intifada ateşi

Kudüs'te intifada ateşi

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM