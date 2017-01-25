Kanal İstanbul'un güzergah çalışmalarında sona yaklaşıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul ve hayata geçecek diğer projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN 24 FİRMA ŞARTNAME VERDİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi icin 24 firma şartname aldı. Neredeyse yarı yarıya yabancı, Türk firmalar var, Çinliler, Japonlar, Koreliler, İtalyanlar, gerek ülkemizde gerek yurt dışında iş yapmış çok büyük firmalar var. Şartname satın alanların öngörüleriyle hareket edersek, 4-5 grubun teklif vereceğini düşünüyoruz, daha da artabilir. Yarın teklifleri alacağız." dedi.

5 GÜZERGAHLA İLGİLİ SON AŞAMAYA GELİNDİ

Arslan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin, "Kanal İstanbul Projesi'nde şehircilik anlamında özellikle orman, sulak alanlar, tarım alanları ve etkileşen alanları da dikkate alarak 5 güzergahla ilgili çalışmayı son aşamaya getirdik." diye konuştu.