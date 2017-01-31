taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.238
USD
3,7949
EURO
4,0624
ALTIN
146,58
PETR
55,2200

Kanal İstanbul'un hafriyatından 3 ada inşa edilecek

Kanal İstanbul'dan elde edilecek 2.7 milyar metreküp hafriyatla 3 ada yapılacak.

31.01.2017 - 09:32
  1. Haberler
  2. Projeler
Kanal İstanbul'un hafriyatından 3 ada inşa edilecek

Kanal İstanbul projesine yönelik ihalelere bu yıl içinde çıkılması planlanırken, kanaldan çıkarılacak 2.7 milyar metreküp hafriyatla yapılacak yapay adalara yönelik çalışmalar da başladı.

Kanal İstanbul'un hafriyatından 3 ada inşa edilecek

Hafriyatla, Marmara ve Karadeniz’e çıkış noktalarına yapay adalar kurulacak. Kanal inşasında çıkan her toprağın ada yapmaya uygun olmayacağı belirtilirken, toprak kimyasal değerlerine göre iyileştirmeye tabi tutulacak. Habertürk'ten Deniz Çiçek'İn haberine göre, asit ve metal yoğunluğu olan topraklar ayrıştırılacak. Adaların yapılacağı yerin belirlenmesinde de sismik hareketler ve deniz derinliği dikkate alınacak.

HAFRİYAT KALİTESİNE GÖRE ADALAR KURULACAK

Bu kapsamda, kanaldan çıkacak toprakla yapılacak adalara ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Kanal inşasında çıkan her toprağın ada yapmaya uygun olmayacağı belirtilirken, toprak kimyasal değerlerine göre iyileştirmeye tabi tutulacak. Asit ve metal yoğunluğu olan topraklar ayrıştırılacak. Adaların yapılacağı yerin belirlenmesinde de sismik hareketler ve deniz derinliği dikkate alınacak.

Kanal İstanbul'un hafriyatından 3 ada inşa edilecek

3 ADA PLANI FİZİBİLİTEYE BAĞLI

Şu anda 3 adet planlanan adaların sayısı büyüklüğü ve konumu da yapılacak fizibilite ile hafriyata göre netleşecek.

Kanal İstanbul’un uzunluğu: 43 KM

Yatırım tutarı: 15 milyar $

Kanal üzerindeki köprü sayısı: 6

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

39
ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

87
Beşiktaş taraftarlarından Aziz Yıldırım tezahüratları

Beşiktaş taraftarlarından Aziz Yıldırım tezahüratları

28
AP Brexit Müzakerecisi: Trump AB'nin varlığı için tehdit

AP Brexit Müzakerecisi: Trump AB'nin varlığı için tehdit

47
Obama Trump'ın vize kısıtlamasına tepki gösterdi

Obama Trump'ın vize kısıtlamasına tepki gösterdi

42
Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı

Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı

37
Brezilya'nın en zengin milyarderi cezaevinde

Brezilya'nın en zengin milyarderi cezaevinde

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM