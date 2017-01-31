Kanal İstanbul'un hafriyatından 3 ada inşa edilecek

Kanal İstanbul projesine yönelik ihalelere bu yıl içinde çıkılması planlanırken, kanaldan çıkarılacak 2.7 milyar metreküp hafriyatla yapılacak yapay adalara yönelik çalışmalar da başladı.

Hafriyatla, Marmara ve Karadeniz’e çıkış noktalarına yapay adalar kurulacak. Kanal inşasında çıkan her toprağın ada yapmaya uygun olmayacağı belirtilirken, toprak kimyasal değerlerine göre iyileştirmeye tabi tutulacak. Habertürk'ten Deniz Çiçek'İn haberine göre, asit ve metal yoğunluğu olan topraklar ayrıştırılacak. Adaların yapılacağı yerin belirlenmesinde de sismik hareketler ve deniz derinliği dikkate alınacak.

HAFRİYAT KALİTESİNE GÖRE ADALAR KURULACAK

Bu kapsamda, kanaldan çıkacak toprakla yapılacak adalara ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Kanal inşasında çıkan her toprağın ada yapmaya uygun olmayacağı belirtilirken, toprak kimyasal değerlerine göre iyileştirmeye tabi tutulacak. Asit ve metal yoğunluğu olan topraklar ayrıştırılacak. Adaların yapılacağı yerin belirlenmesinde de sismik hareketler ve deniz derinliği dikkate alınacak.

3 ADA PLANI FİZİBİLİTEYE BAĞLI

Şu anda 3 adet planlanan adaların sayısı büyüklüğü ve konumu da yapılacak fizibilite ile hafriyata göre netleşecek.

Kanal İstanbul’un uzunluğu: 43 KM

Yatırım tutarı: 15 milyar $

Kanal üzerindeki köprü sayısı: 6