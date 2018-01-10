Kanal Riva’da imzalar atıldı

“Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği ile Kentsel Tasarım Projesi” ihalesi için sözleşmeler imzalandı.

Beykoz Belediyesi ile yetkili firma arasında “Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği ile Kentsel Tasarım Projesi” için ihale sözleşmesi imzalandı. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in makamında yapılan toplantıda Başkan Yardımcısı Eyüp Salih Elmas, Başkan Danışmanı Nevzat Oral, Plan ve Proje Müdürü Hayriye Gül Totu ve firma yetkilileri hazır bulundu.

"KANAL RİVA YENİ ÇEKİM MERKEZİ OLACAK"

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yücel Çelikbilek konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "İstanbul’un vizyon projesi Kanal İstanbul’un yerel versiyonu olarak ve Beykoz’un turizm potansiyeline, geleceğine ve turistik tesis anlayışının gelişmesine büyük katkı sunacak Kanal Riva Projesi’ni hayata geçirmek için adımlarımızı attık. İlçemizde yeni istihdam olanakları sağlanması ve tesis kalitesini artırmasını beklediğimiz projede çevrenin korunması ve organik tarımın desteklenmesi de amaçlanmaktadır. Akademik ve bilimsel tecrübelerle hayata geçecek Kanal Riva Projesi’yle bölgemiz İstanbul’un yeni çekim merkezi haline gelecektir. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

BÖLGENİN CAZİBESİ VE DEĞERİ ARTACAK

Başkan Yardımcısı Eyüp Salih Elmas, “Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği ile Kentsel Tasarım Projesi, dere ıslahının çevreci ve katılımcı bir şekilde çözülmesi anlamında önemli bir proje. Bu projeyle dere ıslahıyla su güvenliği sağlanırken, Kentsel Tasarım Projesi’nin katkılarıyla da bölgenin cazibesi ve değeri artacaktır. Ayrıca projeye eş zamanlı olarak tüm hazırlıkları tamamlanan imar planları da yürütülecektir. Tüm faaliyetlerimiz, DSİ ile yaptığımız protokol kapsamında ortak yürütülecek olup, Kentsel Tasarım çalışmalarında İTÜ Peyzaj Mimarlığı hocaları danışmanlık edecek.” şeklinde konuştu.

PROJE NEYİ KAPSIYOR

Riva projesinin yeni bir turizm cenneti yapılacağı ifade ediliyor. Bu projeyle Beykoz'a sosyal donatı ve spor alanları kazandırılacak. Sel baskınlarıyla sürekli gündeme gelen Riva deresi ıslah edilecek. Bazı bölümler de turizme açılacak, organik tarım desteklenecek kanal etrafında spor, dinlenme, bisiklet ve yürüyüş alanları ile turizm tesisleri kurulacak.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Ayrıca kanalda balık avcılığı yapılabilecek ve tekneler için yerler de bulunacak. Bunun yanı sıra doğal dokuya uyumlu günübirlik ve konaklamalı butik tesisler de inşa edilecek. Bu tesislerde ziyaretçilere kaliteli konaklama ve aktivite imkânları sunulurken, yaklaşık 5 bin kişiye iş imkânı ve istihdam sağlanacak.

Ayrıca Riva ve civar köylerde organik tarım ekonomisi desteklenecek olup, bu yönüyle bölgesel kalkınmaya da önemli etkisi bulunacak.