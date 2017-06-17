1 Victoria Beckham: Mutsuz olsam evliliğim yürümezdi Fotoğraflarında sürekli mutsuz görünen Victoria Beckham: “O kadar mutsuz olsam evliliğim yürümezdi.” dedi.

2 Timsaha kafasını kaptıran adam Timsah eğitmeninin dehşet verici görüntüleri saniye saniye kaydedildi.

3 Kanala düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı Iğdır'da sulama kanalına düşüp boğularak şehit olan Piyade Onbaşı Harun Aydın için tören düzenlendi.

4 Dursun Özbek: Fıstık gibi G.Saray bırakacağım Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisinden sonra gelecek olan yönetime iyi bir tablo bırakacağını söyledi.

5 1 milyon Ukraynalı Türkiye'ye geldi Çipli kimliklerin bu ay yürürlüğe girmesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısında daha da artış olması bekleniyor.

6 Fenerbahçe Castro ve Gil Dias'ı da transfer ediyor Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, Valbuena, Mehmet Ekici ve Dirar'ın ardından Castro ile Gil Dias'la da anlaşmaya vardı.