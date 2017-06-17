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Kanala düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı

Iğdır'da sulama kanalına düşüp boğularak şehit olan Piyade Onbaşı Harun Aydın için tören düzenlendi.

17.06.2017 - 10:58
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5. Hudut Alay Komutanlığındaki törene şehidin ailesi, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Turan, askerler ve polisler katıldı.

Kanala düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı

Saygı duruşu ve şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende, anne Hayriye Aydın oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Aydın'ı, Vali Alpman ve Tuğgeneral İlhan teskin etmeye çalıştı.

Kanala düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı

Anne Hayriye Aydın, şehit oğlunun naaşı askerlerin omzunda taşındığı sırada asker selamı verdi.

Iğdır Müftüsü Cüneyt Kulaz'ın okuduğu duanın ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirilen Aydın'ın cenazesi, defnedilmek üzere askeri uçakla memleketi Ankara'ya gönderildi.

Kanala düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı

Mürşitali Sınır Karakolu'nda görev yapan Piyade Onbaşı Aydın, dün sabah saatlerinde ayağının kayması sonucu sulama kanalına düşerek kaybolmuştu. Aydın'ın cansız bedeni, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Babacan köyünden geçen sulama kanalında bulunmuştu.

Kanala düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı

Kanala düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı

Kanala düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı

Kanala düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı

Kanala düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı

Kanala düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı

Kanala düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı

Kanala düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı

Kanala düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı

Kanala düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı

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