Kanala düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı

5. Hudut Alay Komutanlığındaki törene şehidin ailesi, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Turan, askerler ve polisler katıldı.
Saygı duruşu ve şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende, anne Hayriye Aydın oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Aydın'ı, Vali Alpman ve Tuğgeneral İlhan teskin etmeye çalıştı.
Anne Hayriye Aydın, şehit oğlunun naaşı askerlerin omzunda taşındığı sırada asker selamı verdi.
Iğdır Müftüsü Cüneyt Kulaz'ın okuduğu duanın ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirilen Aydın'ın cenazesi, defnedilmek üzere askeri uçakla memleketi Ankara'ya gönderildi.
Mürşitali Sınır Karakolu'nda görev yapan Piyade Onbaşı Aydın, dün sabah saatlerinde ayağının kayması sonucu sulama kanalına düşerek kaybolmuştu. Aydın'ın cansız bedeni, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Babacan köyünden geçen sulama kanalında bulunmuştu.