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Kanalda kaybolan Afgan Rami'nin cesedi bulundu

18 yaşındaki Rami Keberi, Adana'da girdiği sulama kanalında kayboldu. Afgan uyruklu kişinin cesedi bulundu.

DHA | 28.08.2018 - 03:19..
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Afgan gencin cesedini babası Muhammed Zaman Keberi ve komşuları, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağındaki Alihocalı Mahallesi'nde buldu.

Kanalda kaybolan Afgan Rami'nin cesedi bulundu

1 AY ÖNCE GELDİLER

Oğlunun cesedi başında gözyaşı döken baba Muhammed Zaman Keberi, üzüntüden baygınlık geçirdi. Vatandaşlar tarafından ambulansa taşınan baba Keberi'ye sağlık görevlileri müdahale etti.

Afganistan'dan Türkiye'ye yaklaşık 1 ay önce geldikleri öğrenilen Keberi ailesinin, olayın yaşandığı günün sabahında Göç İdaresi Müdürlüğü'nden kimliklerini yeni aldıkları ortaya çıktı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Afgan gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kanalda kaybolan Afgan Rami'nin cesedi bulundu


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