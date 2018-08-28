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224 asker, Suriye için yola çıktı

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1 Amerikalı gençler kitap ve gazete okumuyor San Diego Üniversitesi 1 milyondan fazla gencin katıldığı bir araştırma yaptı. Amerikalı gençlerin kitap ve gazete okuma alışkanlığını kaybettiği gerçeği ortaya çıktı.

2 Game of Thrones hayranlarına üzen haber Dünyanın en çok izlenen dizilerinin başında gelen Game of Thrones'un 8. sezonu hakkında hayranları üzen bir haber geldi. Yeni sezon beklenilen zamanda yayında olamayacak.

3 Kanalda kaybolan Afgan Rami'nin cesedi bulundu 18 yaşındaki Rami Keberi, Adana'da girdiği sulama kanalında kayboldu. Afgan uyruklu kişinin cesedi bulundu.

4 Galatasaray 2 forvet alacak Anthony Modeste transferinin gerçekleşmeyeceğini açıklayan Abdurrahim Albayrak, "2 forvet alacağız" dedi.

5 Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu Sporunu aksatmayan Rusya Devlet Başkanı Putin, yine vücudu ve doğada çektirdiği fotoğraflarla gösteriş yaptı.

6 Yalova feribotunda korku dolu anlar Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta kamyon devrildi.