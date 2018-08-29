Kanalda kaybolan Rami'nin cesedini ailesi buldu

3,780 kez izlendi

15,386 kez izlendi

5,532 kez izlendi

1,744 kez izlendi

3,056 kez izlendi

Tır'ın dorse mili kırıldı, yol iki yönde kapandı

1,729 kez izlendi

1,413 kez izlendi

Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

Gözaltına alınanları ziyaret eden ve hesaplarına para yatıran Kenan Yavuz Y. isimli şahıs polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

ABD'de İsrail yanlısı ve Türkiye karşıtı Demokrasileri Savunma Vakfı'nın, Mehmet Hakan Atilla davasını takip eden Federal Soruşturma Bürosu ajanlarına ödül verdi.

Rusya, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını önümüzdeki ay Çin ile birlikte yapmayı planlıyor.

Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

Almanya Başbakanı Merkel, Chemnitz kentinde aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere saldırılar gerçekleştirmesiyle çıkan olaylara tepki gösterdi.

1 Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı Gözaltına alınanları ziyaret eden ve hesaplarına para yatıran Kenan Yavuz Y. isimli şahıs polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

2 Amerikalıların yüzde 40'ı ekonomik zorluk içinde ABD'de yaşayanların yüzde 40'ına yakınının mevcut yaşam koşullarında ekonomik zorluk içinde olduğu ortaya çıktı.

3 Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat Rusya, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını önümüzdeki ay Çin ile birlikte yapmayı planlıyor.

4 Eskişehir’de röntgen odasında cinayet Bir şahıs, hastanenin röntgen odasında aralarında husumet bulunan kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

5 Dünyanın en yaşlı kişisi Bolivyalı bir kadın 118 yaşını doldurmak üzere olan Julia Flores Colque’nin dünyanın en yaşlı insanı olduğu sanılıyor.

6 Kanada'daki Suudi doktor krizinde yeni gelişme Suudi Arabistan, Kanada ile yaşadığı krizin ardından bu ülkeyi terk etmelerini istediği Suudi doktorlara temmuz 2019'a kadar süre tanıdı.