taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.25185
Euro
7.31055
Altın
1203.785
Borsa
93866.94

Kanalda kaybolan Rami'nin cesedini ailesi buldu

Adana'da sulama kanalında akıntıya kalıp, kaybolan Rami Keberi'in cesedi, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağında bulundu.

DHA | 29.08.2018 - 07:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Atakent Mahallesi'nde suya girdiği belirtilen Keberi'nin cesedi, kanala verilen suyun kesilmesiyle ortaya çıktı. Afgan gencin cesedini babası Muhammed Zaman Keberi ve komşuları, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağındaki Alihocalı Mahallesi'nde buldu.

Kanalda kaybolan Rami'nin cesedini ailesi buldu

Oğlunun cesedi başında gözyaşı döken baba Muhammed Zaman Keberi, üzüntüden baygınlık geçirdi. Vatandaşlar tarafından ambulansa taşınan baba Keberi'ye sağlık görevlileri müdahale etti.

Kanalda kaybolan Rami'nin cesedini ailesi buldu

1 AY ÖNCE GELMİŞLER

Afganistan'dan Türkiye'ye yaklaşık 1 ay önce geldikleri öğrenilen Keberi ailesinin, olayın yaşandığı günün sabahında Göç İdaresi Müdürlüğü'nden kimliklerini yeni aldıkları ortaya çıktı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Afgan gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kanalda kaybolan Rami'nin cesedini ailesi buldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

7
Amerikalıların yüzde 40'ı ekonomik zorluk içinde

Amerikalıların yüzde 40'ı ekonomik zorluk içinde

79
Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

9
Eskişehir’de röntgen odasında cinayet

Eskişehir’de röntgen odasında cinayet

14
Dünyanın en yaşlı kişisi Bolivyalı bir kadın

Dünyanın en yaşlı kişisi Bolivyalı bir kadın

9
Kanada'daki Suudi doktor krizinde yeni gelişme

Kanada'daki Suudi doktor krizinde yeni gelişme

3
F-16'lar yerli lastiklerle görevde

F-16'lar yerli lastiklerle görevde

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM