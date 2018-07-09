Kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Binali Yıldırım'ın Son Başbakan olarak gittiği TBMM'den 002 plakasının yerine takılan sivil plakayla döndü.

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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı en yüksek memur

Anayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile en yüksek devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Başbakanlık Müsteşarına denk kabul edilecek.