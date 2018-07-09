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Kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kanalizasyonda yeni doğmuş bebeğe ait ceset bulunması üzerine savcılık inceleme başlattı.

DHA | 09.07.2018 - 20:03..
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Ereğli Belediyesi'ne bağlı temizlik personeli, temizlik yapmak için sabah saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan kanalizasyona gitti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İşçiler kanalizasyon çukurunda yeni doğmuş bebeğe ait cesedi görünce, polise haber verdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kanalizasyondan çıkarılan bebek cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturma başlattı.

Kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

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