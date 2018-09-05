Kanalizasyondan 5 bin konutluk elektrik üretimi

Konya'da yaklaşık 5 bin 276 hanenin tüm elektrik ihtiyaçlarına denk gelecek oranda elektrik üretilen tesis yüksek maliyetlerin önüne geçiyor.

ENERJİ ÜRETİMİNE KATKI

Arıtma çamurlarından elektrik enerjisi üreten Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü Kentsel Atık su Arıtma Tesisi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) üretim lisansıyla Enerji Bakanlığından onay alarak yenilenebilir enerji üreticisi olarak bu alanda faaliyet gösteren ilk lisanslı atık su arıtma tesisi olma özelliğini sürdürüyor. KOSKİ, tesislerden çıkarılan arıtma çamurlarını, enerji değeri yüksek bir madde olma özelliği dolayısıyla elektrik enerjisine dönüştürerek ulusal enerji üretimine katkı sağlıyor.

YÜKSEK MALİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Toplam 200 bin metreküp/gün kapasiteli tesise gelen atık su ön arıtım ve biyolojik arıtım ünitelerinden arıtılarak, ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlar dahilinde deşarj ediliyor. Arıtım esnasında oluşan çamur, çamur yoğunlaştırma havuzları ve çamur çürütücülere gönderilerek biyogaz elde ediliyor, aynı zamanda da arıtma çamurları stabil hale getiriliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyogaz, içerisinde bulunan metan gazını gaz motorları vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürerek şebekeye iletiyor. Böylece hem arıtma çamurunun bertarafı için harcanacak yüksek maliyetlerin önüne geçilmiş oluyor hem de enerji üretimine katkı sağlanıyor.

5 BİN KONUTUN İHTİYACINA DENK

Yasal izinler neticesinde tesise 2,5 MW’lık kojenerasyon ünitesi kuruldu. Atık su arıtımından kaynaklanan arıtma çamurlarının stabilizasyonu amacıyla KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan anaerobik çamur çürütme prosesi sonrası ortaya çıkan biyogazın kojenerasyon ünitesinde işleme tabi tutulması sonucunda, yılda 9,5 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi üretiliyor. Bu miktar, yaklaşık 5 bin 276 hanenin tüm elektrik ihtiyaçlarına denk geliyor.