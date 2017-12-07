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Kanayan diş mantarı nedir

Kanayan diş mantarının üzerindeki sıvıların antiseptik özelliği bulunurken tadının acı olması nedeniyle tüketilmemektedir.

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Kanayan diş mantarı genelde 'şeytanın dişi' olarak bilinen bir mantar cinsidir. Üzerinde kan damlalarına benzeyen kırmızı damlalar bulunduğundan oldukça dikkat çekicidir.

Kanayan diş mantarı nedir

Kuzey Amerika ve Avrupa'da yetişen bu mantar, zehirli bir tür olmamasına rağmen çok acı bir tada sahip olduğu için tüketilmemektedir.

Kanayan diş mantarı nedir

Yaygın olarak iğne yapraklı ağaçların diplerinde yetişen kanayan diş mantarının belli bir formu bulunmuyor. Nemli ortamları seven bu mantarın üzerindeki kırmızı damlacıkların antiseptik özelliği bulunmaktadır.

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