Kanda'da esrar kuyruğu

Kanada, Uruguay'dan sonra esrarın satın alınmasını ve keyif amaçlı kullanımını yasallaştıran ikinci ülke olmuştu. Satışların resmen başlamasıyla dükkanların önünde kuyruklar oluştu.

OT YARIŞI

Ülkede serbest satışı başlayan uyuşturucu maddenin satıldığı dükkanların önünde adeta yarış vardı. Dükkana girenler, sırada bekleyenler esrar alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI KORKUSU

Kanada'da yasal olarak satın alınan ilk keyif amaçlı esrar, ülkenin doğusunda bulunan Newfoundland adasında gece yarısı satılmaya başlanmıştı. Ülkede esrarın tıbbi olarak kullanımı ise 2001'de yasal hale getirilmişti. Ancak, uyuşturucu kullananların araba kullanması konusu da dahil ülkede endişeler devam ediyor.

Yeni yasa hakkında ülkedeki 15 milyon haneye bilgi gönderilerek halkı bilinçlendirme kampanyaları başlatılmıştı.