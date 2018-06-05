Suriye'nin kuzeyine yuvalanarak devlet kurma hayallarine kapılan terör örgütleri, Zeytin Dalı Harekatı ile adeta bozguna uğradı.

Yaklaşık 5 bin teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar kapsamında, Afrin'de barış ve huzur ortamı sağlandı.

KOMANDOLAR GÖREVE

Harekata katılan komandoların yeni görev adresi ise Kuzey Irak olarak gösterildi.

Bölgede adım adım Kandil'e ilerleyen askerlerimizin yanına gönderilen komandolar, operasyonun ön sıralarında yerini alacak.

Kandil operasyonuna komando desteği ViDEO

KANDİL'DE SONA DOĞRU

Örgütün yönetim merkezi olarak gösterilen Kandil'in, havadan ve karadan düzenlenecek operasyonlarla yerle bir edilmesi planlanıyor.