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Kandil ve Asos'ta PKK hedeflerine bombardıman

Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait 11 hedef imha edildi.

AA | 29.01.2018 - 08:06..
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Kandil ve Asos'ta PKK hedeflerine bombardıman

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'ya ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan terör örgütü üyeleri belirlendi.

11 HEDEF BOMBALANDI

Bunun üzerine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin bulunduğu 11 hedef imha edildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

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