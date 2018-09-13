PKK'lı teröristlerin barınaklarının imha anı VİDEO

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlediği hava harekatında teröristlerin kullandığı barınak, mühimmat ve akaryakıt depoları imha edildi.

TSK'nın Kandil'e yönelik hava harekatında hedeflerin vurulma anı ve bölgede yaşanan patlamalar anbean görüntülendi.

Kandil'de hedeflerin vurulma anı VİDEO

TUNCELİ'DE 2 SIĞINAK

Tunceli'de, güvenlik güçlerinin terörle mücadele kapsamında kırsal alanda yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 2 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklarda ayrıca bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez kırsalında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinden müşterek olarak gerçekleştirdikleri operasyonda, 2 sığınak imha edildiği ve sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Tunceli'de PKK'ya ait 2 sığınak imha edildi VİDEO



