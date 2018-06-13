Kandil'de PKK hedefleri tek tek vuruluyor

Terörle mücadelede taarruz paralosıyla operasyonlarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Kandil'e yuvalanan teröristleri tek tek etkisiz hale getirmekte kararlı.
KUZEY IRAK'TA KALICIYIZ
Bölgede ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, teröristlerden temizlenen bölgelere üsler kurarak bölgede kalıcılığı sağlamayı hedefliyor.
Terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye terör ihraç ettiği ana merkez olarak gösterilen Kandil'e yönelik hava harekatlarına da ara verilmiyor.
TERMİNATÖR BOMBA YAĞDIRDI
Örgütün; sığınak, barınak silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullandığı 12 nokta, lazer güdümlü hassas bombalarla yok edildi. Düzenlenen hava harekatına Terminatör olarak bilinen F-4 2020 uçakları da katıldı.