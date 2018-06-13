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Kandil'de PKK hedefleri tek tek vuruluyor

Örgüte yönelik düzenlenen hava harekatlarında "Terminatör" olarak bilinen F-4 2020 uçakları büyük rol oynadı.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 07:23..
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Kandil'de PKK hedefleri tek tek vuruluyor

Terörle mücadelede taarruz paralosıyla operasyonlarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Kandil'e yuvalanan teröristleri tek tek etkisiz hale getirmekte kararlı.

KUZEY IRAK'TA KALICIYIZ

Bölgede ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, teröristlerden temizlenen bölgelere üsler kurarak bölgede kalıcılığı sağlamayı hedefliyor.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye terör ihraç ettiği ana merkez olarak gösterilen Kandil'e yönelik hava harekatlarına da ara verilmiyor.

TERMİNATÖR BOMBA YAĞDIRDI

Örgütün; sığınak, barınak silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullandığı 12 nokta, lazer güdümlü hassas bombalarla yok edildi. Düzenlenen hava harekatına Terminatör olarak bilinen F-4 2020 uçakları da katıldı.

Kandil'de PKK hedefleri tek tek vuruluyor

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