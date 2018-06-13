Kandil'de PKK hedefleri tek tek vuruluyor

10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke Türkiye

Ne Oluyor programıyla izleyiciyle buluşan Şirin Payzın'ın kanaldaki görevi son buldu.

Sabri Sarıoğlu: Yağmur işte çocuklar bana kaldı

1 Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, dünya bankasının 2017 yılındaki ekonomi raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye, son 10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke konumunda.

2 Gece bekçileri Ankara'da ilk mesaiye başladı Özel Harekat ekipleri tarafından 5 haftalık eğitimden geçirilen gece bekçileri, Ankara'da göreve başladı.

3 Kim ile görüşen Trump'tan dostluk vurgusu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen Trump, tarihte daha önce de görüldüğü gibi düşmanların bir gün dost olabileceğini söyledi.

4 Pakistan’da tren, yaşlı adamı metrelerce sürükledi Seyir halindeki trenin makinisti, raylardan geçen yayaları görünce siren çalmasına rağmen, yaşlı bir adam siren sesini duymayınca olan oldu.

5 Jandarma'dan şehit ailelerine iftar Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı, şehit aileleri onuruna iftar programı düzenledi.

6 Sudan'ın sıkıntısı büyük: Altın üretimi arttı 2018'in ilk çeyreğinde 36,5 ton altın üreten Sudan, bir yandan sevinirken bir yandan da artan kaçakçılıkla uğraşıyor.