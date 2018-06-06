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Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

PKK'nın merkezi olarak gösterilen Kandil'e yönelik operasyonun ayrıntılarının ortaya çıkması, örgütte panik havası oluşmasına neden oldu.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 08:04..
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Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

Türkiye terörle mücadelede yeni bir döneme girdi.

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminden sonra içindeki hainleri temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ta aynı anda terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele veriyor.

AFRİN TAMAM SIRA KANDİL'DE

Zeytin Dalı Harekatı ile örgütün Suriye'deki uzantısı YPG'ye ağır darbeler vuran Türk askeri, yönünü Irak'a çevirdi.

PKK KORKTU

Örgütün Türkiye'ye terör ihraç ettiği bölge olarak gösterilen Kandil'i yerle bir etmeyi hedefleyen Mehmetçik, örgütte panik havasının oluşmasına neden oldu.

ÜST ÜST AÇIKLAMALAR

Afrin'de yaklaşık 5 bin teröristi etkisiz hale getiren Türk askerinin hazırlıklarını öğrenen örgütün elebaşları üst üste açıklamalar yapmaya başladı.

Kandil'de saklanan örgütün elebaşlarından Mustafa Karasu ve Cemil Bayık kameralar karşısına geçti.

Türkiye'nin hazırlığından haberdar olduklarını ifade eden elebaşları, Avrupa'ya seslerini duyurmaya çalıştı.

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