Kandil'den kaçış başladı

Hollanda’nın Eindhoven kentinde üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle yaşanabilir evler inşa ediliyor.

Balayı için gittikleri KKTC'de uyuşturucu hap ile yakalanan damat Ümit K.'ye, 25 gün hapis cezası verildi.

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Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

Korgeneral İsmail Metin Temel'e tepkisi dinmeyen İnce, bu konuda kararlı olduğunu meydanlarda bir kez daha yineledi.