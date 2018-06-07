Kandil'den kaçış başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı kararlılık operasyonu, teröristleri korku içerisine soktu.
Irak sınırını geçerek bölgede 25 kilometre ilerleyiş sağlayan Mehmetçik, karşı karşıya geldiği tüm teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi.
70 KM KALDI
Kandil'e doğru ilerleyen Türk askerinin önünde 70 kilometrelik mesafe kaldı.
İLK KAÇAN ELEBAŞI
Mehmetçik'in adım adım Kandil'e ilerlemesini öğrenen terör örgütü elebaşlarından dağı ilk terk eden isim Murat Karayılan oldu.
Örgütün Suriye'deki silahlı kanadından sorumlu olan Karayılan, bölgede yaşanan gelişmeleri bahane ederek Kandil'den kaçtı.
Kandil'deki teröristbaşlarından Cemil Bayık ve Duran Kalkan da sürekli yer değişiklikleri yaparak hayatta kalmayı planlıyor.