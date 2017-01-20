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Kandil'e hava harekatında 8 PKK hedefi imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 8 hedef, düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.

20.01.2017 - 21:25
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Kandil'e hava harekatında 8 PKK hedefi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Kandil bölgesinde tespit edilen 8 hedefin, Türk savaş uçakları tarafından vurularak imha edildiği belirtildi.

TSK'NIN AÇIKLAMASI

Açıklamada, ''18 Ocak 2017 tarihinde 20.17-20.35 saatleri arasında Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 8 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir’’ denildi.

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