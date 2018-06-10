Kandil'i korku sardı

İran sınırına 17 kilo metre kalan bir alanda bulunan Kandil Dağı'ndaki teröristler inlerinde sıkıştı. Türk askerinin bölgeyi çevrelemesinin ardından köylere inemeyen teröristler, jetler ve İHA'lardan korkularına da mağaralarından çıkamaz oldular.

KANDİL TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI TARAFINDAN BOMBALANIYOR

Bölgedeki yerel kaynaklar, Türk savaş uçaklarının belli aralıklarla Kandil Dağı'nda PKK'nın bulunduğu alanları bombaladığını ifade etti. Kaynaklar, Türk askerinin, Kandil Dağı'na yaklaşması nedeniyle PKK'lıların panik içerisinde olduğunu belirtti.

Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarına hedef olmak istemeyen PKK’lı teröristler, dağda gizleniyor.

Kuzey Irak'taki Kandil Dağı'nı görüntüledi VİDEO



KÖYLÜLER YARDIM BEKLİYOR

Terör örgütü PKK, Kandil Dağı’nın İran tarafında da militan bulunduruyor. Bölgede terör örgütünün varlığı nedeniyle yüzlerce Irak köyü işgal altında. Köylüler, bölgedeki köylerine, bağ ve bahçelerine gidemiyor. Irak’ın İran ve Türkiye sınırındaki köyleri, hayvancılık, bahçecilik ve arıcılık için bereketli topraklara ve imkanlara sahip. Ancak terör örgütü PKK’nın varlığı bu bölgeleri güvenlik açısından sıkıntılı hale getiriyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki işgali nedeniyle bölgenin zarar gördüğünü belirterek, "PKK’nın varlığı nedeniyle 300’den fazla köye hizmet götürülemiyor" demişti.