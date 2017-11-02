Türkiye ve İran pek çok konuda bölgesel işbirliği politikaları geliştiriyor. Özellikle Barzani'nin Kuzey Irak'ı Bağdat'tan ayırmak için yaptırdığı referandum sonrasında iki ülke oluşan tehlikeyi bertaraf etmek için birlikte çalıştı.

Fakat yapılan işbirlikleri kadar perde arkasındaki gerçekleri de görmek gerekiyor.

Star gazetesi yazarı İlhami Işık, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında PKK'yı büyüten ve geliştirenin ABD değil İran olduğuna dikkat çekti:

"KANDİL'İN İRAN TARAFI OTOBAN GİBİ"

"İran eğer istemiş olsa bugün Kandil yoktu. Çok iyi biliyoruz, yaşadık biz. 16 Temmuz 2011 tarihinde girdi. Kandil'in İran tarafı otoban gibidir. Işıklandırdı İran.

"PKK'YI SAHADA İRAN GELİŞTİRİYOR"

Canı istediği zaman orayı yerle bir eder. Bizim sınırımız değil İran'ın sınırı; yapmıyor. Sahada PKK'yı büyüten, geliştiren ABD değil... Siyasi anlamda ABD olabilir ama sahada İran geliştiriyor. Şu an ilişkilerimiz iyi olabilir ama adını koymak gerekiyor."

Kandil'in İran tarafı otoban gibi; PKK bitirilmiyor VİDEO

