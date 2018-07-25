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Kandil'in partisi HDP, terörle ilişkisini kabul etmedi

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde, HDP'li vekillere teröristlerle ilişkileri anlatıldı. Kandil'in vekilleri reddetti.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 08:45..
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Kandil'in partisi HDP, terörle ilişkisini kabul etmedi

Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam devam eden görüşmelerde sert tartışmalar yaşandı.

Tartışmanın kaynağı yine, CHP tarafından Meclis'e sokulan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin militan vekilleriydi.

"PKK'NIN MECLİS'TEKİ AYAĞI HDP..."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, terör örgütü PKK tarafından ağabeyinin katledildiğini hatırlatarak, "Ağabeyimi öldüren kişinin boy boy fotoğrafları var ve PKK sempatizanı olduğu, işte esnaf adı altında yıllarca Suruçlu çocukları dağa gönderen, Suruç’taki PKK’nın ayağı… Nasıl ki HDP, PKK’nın buradaki ayağıysa aynı şekilde…" dedi.

İbrahim Halil Yıldız: PKK'nın Meclis'teki ayağı HDP

HDP'LİLER ÇILDIRDI

Bu sözler üzerine HDP'li vekiller oldukça  gerildi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Hiç kimse “PKK’nın uzantısı” diyemez burada." diye çıkıştı.

HDP'li Meral Danış Beştaş, bu sözleri hakaret olarak nitelendirirken, HDP'li Hüda Kaya da bu sözlerin hakaret olduğunu söyledi.

Yaşanan tartışma Meclis tutanaklarına yansıdı.

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