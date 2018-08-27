Kandilli'den deprem uyarısı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, yine deprem uyarılarıyla haber olmayı başardı.

Özener, sadece Marmara Denizi’nden geçen fayda değil, Türkiye’nin başka bir yerinde de 7 ve üzerindeki büyüklükte deprem olabileceğini söyledi.

"ERZİNCAN, OVACIK..."

Prof. Özener, “Biz Marmara’da deprem beklerken Türkiye’nin başka bir yerinde 7’nin üstünde deprem olursa şaşırmamamız lazım” dedi. Kuzey Anadolu Fayı’nın 1939’da Erzincan depremiyle başlayan hareketinin kırıla kırıla batıya doğru geldiğini anlatan Özener, şunları kaydetti: “Ayrıca Erzincan’ın doğusunda Yedisu bölgesi var. Yedisu fayında uzun yıllardır deprem olmuyor. Ovacık fayı da suskun. Birçok yerde Türkiye’de deprem olma olasılığı var.” dedi.

TSUNAMİ OLUR MU

Prof. Dr. Haluk Özener, enstitünün hükümetler arası oşinografi komisyonunca akredite edilen, görev olanı Ege, Akdeniz, Karadeniz ve bağlantılı denizlerde olan tsunami servis sağlayıcısı olarak da hizmet verdiğini belirtti. Türkiye’deki denizlerde tarih boyunca tsunamiler yaşandığına dikkat çeken Özener şöyle devam etti: "Bodrum-Kos depreminde bir tsunami gördük. Denizde yaklaşık 25 santimlik yükseklik vardı ama kıyıdan içeri 100 metrelere kadar girdi. Marmara’da da olası senaryolarımızda 2 metre 20 santimetre kadar tsunami dalgaları bekleniyor ama bu hiçbir zaman Uzak Doğu’daki depremlerden oluşan tsunamiler gibi olmayacaktır."