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Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin Karadeniz kıyısındaki Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajlarına tatilciler akın etti.

DHA | 01.07.2018 - 15:34..
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Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları başta olmak üzere sahiller dolup taştı.

Yazlık evlerine gelenler, otel, pansiyon ve kamp alanlarında konaklayanlarla birlikte günübirlik tatilcilerin gelmesiyle birlikte plajlarda havlu serecek yer kalmadı.

Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu

KANDIRA'DA TATİL KEYFİ

Plajlarda yaşanan yoğunluğa rağmen tatilciler Karadeniz'in serin sularında yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Kandıra'nın birçok koyunda bulunan kayalıklarda gençler kayaların üzerinden denize atlayarak serinlemeyi tercih etti.

Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu

"AKDENİZ PAHALI"

İstanbul'dan gelen Akif Yusuf Yaman, "4-5 arkadaş toplanıp buraya geldik. Burası hem çok uygun hem de İstanbul'a yakın. Bizim için maddi olarak, görsel olarak her şeyiyle daha güzel olduğu için burayı tercih ediyoruz. Ege, Akdeniz hem uzak, hem pahalı" diye konuştu.

Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu

Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu

Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu

Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu

Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu

Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu

Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu

Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu

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