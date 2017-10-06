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'Kanepeden düştü' denilen adamın şüpheli ölümü

Diyarbakır'da kanepeden düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan adam ölmeden önceki ifadesinde "Eşim dövdü" dedi.

06.10.2017 - 11:22
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Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi Ali Paşa Mahallesinde yaşayan 2 çocuk babası 69 yaşındaki Aydın Uluk'un eşi Y.U., 27 Haziran tarihinde eşinin yakınlarını arayarak eşinin kanepeden düştüğünü söyledi. Eve gelen Aydın Uluk'un kız kardeşleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan Aydın Uluk'u Ambulansla ile hastaneye kaldırdı.

VÜCUDUNDAKİ DARP İZLERİNİ GÖRDÜLER

Aynı zamanda Hepatit B hastası olan Aydın Uluk, Dicle Üniversitesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, doktorlar Uluk'un vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri tespit ederek, kız kardeşi S.U'yu yanına çağırarak, Aydın Uluk'un vücudundaki darp izlerinden haberi olup olmadığını sordu. Uluk'un kız kardeşi S.U. ise, ağabeyinin eşi tarafından aranarak kanepeden düştüğünü söylemesi üzerine onu hastaneye götürüdklerini ve darp izlerinden haberleri olmadığını söyledi.

Hastanede tedavisi devam eden Aydın Uluk, 10 gün sonra kendine gelip konuşmayı başlayınca, eşinin kendisini dövdüğünü ve kanepeden düşmediğini söyleyince doktarlar durumu hastane polisine bildirdi.

'Kanepeden düştü' denilen adamın şüpheli ölümü

"EŞİM BANA VURURKEN KENDİMİ KORUYAMADIM"

Hastane polisi ile Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 Temmuz 2017 tarihinde, Aydın Uluk'un doktorlar eşliğinde ifadesini aldı. Uluk verdiği ifade de, "Yaklaşık 13-14 gün önce yukarıda belirtmiş olduğum adresimde bulunduğum esnada resmi nikahlı eşim olan Y.U., ben yatağımda yatarken küçük kızım Sultan Ulak'a bağırdığını fark ettim. Ben de ne olduğunu sordum eşim bir odada bana saldırdı ve vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Ben yataktan yere düştüm, yerde de bana vurmaya devam etti. Ayak tırnaklarımdan baş parmak tırnağımı kırdı. Ben yaşlıyım ve Hepatit B hastalığım var. Bu yüzden de günün büyük çoğunluğu halsizimdir. Eşim bana vururken de kendimi koruyamadım. Kız kardeşim ambulansla beraber gelerek beni hastaneye kaldırmamı sağlamış. Beni darp eden eşimden davacı ve şikayetçiyim." dedi.

ÖLMEDEN ÖNCE VİDEOSUNU KAYDETTİLER

Hastanede polise verdiği ifadeden sonra darp raporu verilen Aydın Uluk'un durumunun kötüleşmesi sonucu yoğun bakım servisine alındı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen geçtiğimiz Çarşamba günü yaşamını yitirdi.

Uluk'un yakınları, kardeşlerinin ölümünden eşi Y.U.'nun sorumlu olduğunu iddia ederek, ölmeden önce çektikleri video ve ifadesi ile birlikte suç duyurusunda bulundular.

DAHA ÖNCE BOŞANMAK İSTEMİŞ

Polis Aydın Uluk'un ölümüyle ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, Uluk'un ölmeden önce çekilen son videosunda, eşi Y.U.'nun kendisine vahşet uyguladığını söylediği ve vücudundaki darp izleri görüldü. Geçtiğimiz yıl eşi Y.U. tarafından Aydın Uluk'a boşanma davası açtığı daha sonra davadan vazgeçildiği belirtildi.

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