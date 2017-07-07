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Kangal festivalinin ilgi odağı köpekler oldu

Sivas'ta bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madenler Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

07.07.2017 - 20:33
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Kangal Kaymakamlığı ve belediye tarafından düzenlenen 14'üncü Uluslararası Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madanler Festivali, bugün kortej yürüyüşüyle başladı. Sivas Belediyesi mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Kangal Kaymakamı Sinan Aşçı, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir ve Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kangal festivalinin ilgi odağı köpekler oldu

FESTİVALE YOĞUN İLGİ

Yürüyüşte ayrıca Kangal koyunları ve atlar ile sadakati ve gücüyle dikkat çeken dünyaca ünlü Kangal köpekleri de yer aldı. Kangal Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüş belediye binasının arkasındaki festival alanında son buldu. Kangal köpekleri ile yakından ilgilenen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.

Kangal festivalinin ilgi odağı köpekler oldu

"MÜKEMMEL BİR ORTAM SAĞLADIK"

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumlar nedeniyle festivallere bir süre ara verdiklerini belirten Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, "Bugün ülkemiz çok şükür huzurlu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek adına bugün festivalimizin 14'üncüsünü düzenliyoruz. 7-9 Temmuz tarihleri arasında dolu dolu etkinlikler var. Maden, enerji ve turizm sempozyumları ile müzik eğlence programları düzenliyoruz. 112 köyümüz, 46 mezramız ve merkez ilçemizle birlik, bütünlük adına mükemmel bir ortam sağladık. Bugünden itibaren bizleri ve ilçemizi ziyaret etmek isteyen herkese festivale davet ediyorum" dedi.

Kangal festivalinin ilgi odağı köpekler oldu

Kangal festivalinin ilgi odağı köpekler oldu

Kangal festivalinin ilgi odağı köpekler oldu

Kangal festivalinin ilgi odağı köpekler oldu

Kangal festivalinin ilgi odağı köpekler oldu

Kangal festivalinin ilgi odağı köpekler oldu

Kangal festivalinin ilgi odağı köpekler oldu

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