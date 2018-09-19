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Kangallardaki tümör ameliyatla alındı

Bingöl'de 2 kangal köpeğinde tespit edilen tümörler, Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniğinde yapılan ameliyatla temizlendi.

AA | 19.09.2018 - 17:03..
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Merkez Simani Mahallesi'nde yaşayan Delil Ulucan, kangal köpeklerini rahatsızlanmaları üzerine Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniğine götürdü.

TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Yapılan muayene sonucunda 2 köpekte de tespit edilen tümörler, Prof. Dr. Enis Karabulut'un gerçekleştirdiği ameliyatla alındı.

Prof. Dr. Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 köpekte de veneral tümör tespit ettiklerini söyledi.

Kangallardaki tümör ameliyatla alındı

"ÇİFTLEŞMEDEN KAYNAKLI OLUŞUYOR"

Köpeklerdeki tümörün büyüklüğünden çok, diğer hayvanlara bulaşma riskinin fazla olduğunu belirten Karabulut, şunları kaydetti: "2 köpekte de tespit edilen tümörler, çiftleşmeden kaynaklı oluşuyor. Bu erkekten dişiye, dişiden de erkeğe bulaşabiliyor. Genelde bu tür hayvanlar tedavi olduktan sonra tümör tekrar oluşmuyor. Kesin tanımızdan sonra kemoterapiye başlayacağız."

Ameliyatın ardından köpekler sahibine teslim edildi.

Kangallardaki tümör ameliyatla alındı

Kangallardaki tümör ameliyatla alındı

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