Kandil'den sonra yeni hedef: Mahmur

Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından teröre karşı gerçekleştirdiği kararlı operasyonlar devam ediyor. El Bab ve Afrin'in ardından Kandil'i yoğunlaşan Türkiye, Kandil'in hemen ardından yeni hedef olarak Mahmur'u hedef aldı.

Kasım ayından bu yana Irak hükümeti ile görüşmeler yürüten Türkiye, Mahmur konusunda Bağdat yönetimine defalarca uyarılarda bulundu.

STRATEJİK KAMPLARINDAN BİRİ

2014 yılında bölgenin DEAŞ tarafından ele geçirilmesinden sonra bölgeye saldırılar gerçekleştirerek kontrolü sağlayan PKK, Mahmur'da yaklaşık bin 700 kişilik bir terörist grubunu barındırıyor.

Türkiye'ye sızmalar açısından önemli bir bölge olan Mahmur PKK'lı teröristlerin özel eğitim aldığı yerlerden biri. Aynı zamanda PKK'nın bir reviri gibi çalışan Mahmur'da yaralı teröristler rehabilite edilmek için buraya getiriliyor. Bununla birlikte coğrafi olarak Sincar, Kandil ve Suriye'nin arasında bulunan Mahmur, PKK'ya mühimmat sağlanan lojistik merkez konumunda.

YENİ HEDEF MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin Kandil, Sincar ve Mahmur’daki terör kamplarını her an vurabileceğini kaydetmişti. Kandil operasyonunu sürdüren TSK'nın bir sonraki hedefinin Mahmur olması hiç de sürpriz olmaz.

Zira Mahmur için Bağdat ve Erbil yönetimleri ile görüşme trafiğinin devam ederken merkezi hükümet yönetiminin bu konudakii sesiz ve kararsız tavrı Ankara’da tepki ile karşılanıyor.