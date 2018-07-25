'Kanlı Ay Tutulması' 27 Temmuz'da gerçekleşecek

27 Temmuz Cuma günü Dünya; Güneş'le Ay arasına girecek. Ay ise Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu doğa olayı ise 1 saat 43 dakika sürerek 21'inci yüzyılın en uzun süren tutulması olarak tarihe geçecek.

TÜRKİYE'DEN DE GÖRÜLECEK

Bu tutulma Türkiye'de 22:00'dan sonra görülebilecek. Ancak Antartika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusunda gözlemlenecek bu tutulma 20:13'te başlayacak.

DÜNYA VE MARS BİRBİRİNE EN YAKIN KONUMA GELECEK

Yaklaşık bir saat 43 dakika sürmesi beklenen ay tutulması sırasında Dünya ve Mars gezegenleri de birbirine en yakın konuma gelecek. Böylece Mars'ın gökyüzünde oldukça parlak görünmesi mümkün olacak.

Saat 22:30 sularında başlayacak tutulma sırasında Dünya'nın gölgesinde kalacak Ay'ın ışığı azalarak kızılımsı bir görünüme kavuşacak.

NEDEN KANLI AY TUTULMASI DENİYOR

Ay Dünya'nın gölgesine girerken ilk etapta karanlık görünüyor. Tam olarak gölgeye girdiğinde ise kırmızı ve turuncu arasında bir renge bürünüyor. Ayın bu renge bürünmesinin sebebiyse gökyüzünün mavi görünmesiyle aynı. Atmosfere giren güneş ışınları renklerine ayılarak farklı oranda yansımaya maruz kalıyor.

En kırılgan renk mavi gündüzleri gökyüzüne rengini verirken, en az kırılgan renk kırmızıysa atmosferi geçip aya tutulma sırasında bu rengi veriyor. Amerikan Uzay Ajansı (NASA) bilim adamlarına göre tutulma sırasında Ay üzerinden Dünya'yı gözlemleyen bir kişi, bu nedenle dünyayı kaplayan turuncu-kırmızı arası bir renk görüyor.