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'Kanlı Ay Tutulması' nedir

'Kanlı Ay Tutulması'nda Dünya; Güneş'le Ay arasına giriyor. Ay ise Dünya'nın gölgesinde kalıyor.

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Dünya’nın uydusu Ay konumu ve büyüklüğü nedeniyle Dünya yörüngesindeki dönüşü boyunca farklı gök olaylarına sahne oluyor.

GÜNEŞ IŞIĞI ETKİLİYOR

Dünya, Ay ile Güneş arasından geçiyor ve Güneş ışığının bir kısmı Ay'ın yüzeyine düşüyor sonrasında ise ortaya kırmızı bir ay görüntüsü çıkıyor.

'Kanlı Ay Tutulması' nedir

İLK ETAPTA KARANLIK GÖRÜNÜYOR

Ay Dünya'nın gölgesine girerken ilk etapta karanlık görünüyor. Tam olarak gölgeye girdiğinde ise kırmızı ve turuncu arasında bir renge bürünüyor. Ayın bu renge bürünmesinin sebebiyse gökyüzünün mavi görünmesiyle aynı. Atmosfere giren güneş ışınları renklerine ayılarak farklı oranda yansımaya maruz kalıyor.

En kırılgan renk mavi gündüzleri gökyüzüne rengini verirken, en az kırılgan renk kırmızıysa atmosferi geçip aya tutulma sırasında bu rengi veriyor. Amerikan Uzay Ajansı (NASA) bilim adamlarına göre tutulma sırasında Ay üzerinden Dünya'yı gözlemleyen bir kişi, bu nedenle dünyayı kaplayan turuncu- kırmızı arası bir renk görüyor.

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