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Kanlı Nigar Samsun'da sahnelendi

Devlet Opera ve Balesi, Kanlı Nigar müzikalini ilk kez Samsunlu sanatseverlerin beğenisine sundu.

AA | 14.05.2018 - 10:51..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Karagöz-Hacivat gölge oyunu olan Kanlı Nigar, Özlem Belkıs'ın düzenlemesiyle kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altına toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Kanlı Nigar Samsun'da sahnelendi

KANLI NİGAR

Hikaye, 1900'lerin İstanbul'unda geçmektedir. Besleme olarak yetiştiği evden küçük yaşta kaçan Nigar, yıllar sonra kızı Letafet, kalfası Şetaret, bahtsız besleme Nefaset ve dilsiz Ülfet ile eski mahallesine döner.

Mahallelerine yeni gelen kadınları merak eden ahali, gece vakti Nigar'ın evini rahatsız etmeye başlar ve olaylar böyle gelişir. Tek başlarına bir erkeğe ihtiyaç duymadan yaşayabileceklerini herkese ispatlayan kadınlar, bu yönleriyle günümüz kadınlarına ilham olmaktadır.

Kanlı Nigar Samsun'da sahnelendi

BEĞENİ TOPLADI

Cem İdiz'in bestelediği, Haldun Özörten'in rejisörlüğünü üstlendiği müzikal İzmir ve Ankara operalarından sonra Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde sahneye konuldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin sezonun son prömiyeri olan Kanlı Nigar müzikali izleyenlerden büyük beğeni aldı.

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