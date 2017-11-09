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Kanlıca mantarı, köylülerin ekmek kapısı oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarındaki Kazdağları'ndaki köylüler, çam melkisi (Kanlıca mantarı) sayesinde gelir elde ediyor.

09.11.2017 - 10:10
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Çanakkale'nin ilçesi Bayramiç'in Alakeçi, Çaldağ, Kutluoba ve Dağahmetçe köylerinin sakinleri, Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında yetişen çam melkisini toplayarak, geçimini sağlıyor. Köylülerin topladığı mantarlarla Alakeçi köyünde mantar pazarı oluşturuldu.

Kanlıca mantarı, köylülerin ekmek kapısı oldu

KİLOSU 10 LİRA'DAN SATILIYOR

Mantarlar, toptancılar tarafından kilosu 10 TL'yi bulan fiyatlarla satın alınırken, Kazdağları'nın Karaköy ve Çırpılar köyleri bölgesinde çıkan ayı mantarının kilosu ise 15 TL'den alıcı buluyor.

Kanlıca mantarı, köylülerin ekmek kapısı oldu- GALERİ

Alakeçi köyünde yaşayan 42 yaşındaki Alaattin Karataş, temel geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirterek, "Biz hayvancılıktan bile mantardan elde ettiğimiz geliri elde edemedik." dedi.

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