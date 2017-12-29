İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü sahil genişletme çalışmalarında 2.etapta tamamlanarak halkın kullanımına açıldı. Daha önceden açılan bölümle birlikte Kanlıca'dan Paşabahçeye yaklaşık 3 bin 700 metrelik yaya ve bisiklet yolu oluşturuldu.

En manzaralı yaya yolu olmaya aday olan yeni yolda eşşiz boğaz manzarasıyla, Çubuklu 29, Çubuklu Hayal Kahvesi ve İBB Sosyal Tesisleri'nin önünden geçerek Paşabahçe’de sona eriyor.

İLK ETAP DAHA ÖNCE AÇILMIŞTI

Yapımına 2015 yılında başlanan projenin ilk etabı olan Çubuklu-Kanlıca sahil yolu projesi, daha önceden tamamlanmıştı. İstanbul Boğaz'ına kazıklar üzerine yapılan ilk etaptaki bin 300 metre uzunluğundaki yol, 10 metre genişliğinde ve üzerinde balık tutma alanları bisiklet ve yürüyüş bölümleri bulunuyor.

Kanlıca'dan Paşabahçe'ye 3 bin metrelik yaya ve bisiklet yolu GALERİ

İKİNCİ ETAPTA BİR YANDA BOĞAZ BİR YANDA EĞLENCE MEKANLARI VAR

Projenin ikinci etabında yer alan ve yaya yolunu deniz üzerinde uzatarak Paşabahçe’ye kadar ulaştıran çalışmalarda tamamlanarak halkın kullanımına açıldı. Çubuklu iskelesinin arkasından başlayarak 2.4 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yeni yaya yolu Çubuklu 29, Çubuklu Hayal Kahvesi ve İBB Beykoz Sosyal Tesisleri’nin önünden geçiyor.

YAYA VE BİSİKLET YOLU

Yeni yaya yolunda bisiklet ve yürüyüş yolu bulunuyor. Projede ayrıca balık tutanlarla, yürüyüş yapanların birbirini rahatsız etmemesi için balık tutma alanları var. Projenin üçüncü aşamasında ise Paşabahçe’den Beykoz’a kadar yüzer marinalar inşa edileceği belirtildi.