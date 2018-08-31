Kanlıtaş'ta 8 bin yıl önce kırmızı ve sarı boya üretilmiş

Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'nın yer aldığı İçbatı Anadolu'nun en eski yerleşimi Kanlıtaş Höyüğü'ndeki kazılar, 2013 yılından beri Anadolu Üniversitesince (AÜ) sürdürülüyor.

LABORATUVAR ÇALIŞMASI YAPILDI

Kazı Grubu Başkanı ve AÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan ve ekibi tarafından, milattan önce 6 bin yılına ait höyükteki geçmişe ışık tutan seramikler üzerinde Türk Kültür Vakfının Kültür Mirası Koruma ve Doğal Boya Laboratuvarı'nda analizler yaptırıldı.

Çalışmalarda, bölgede hematit ve limonit adı verilen kırmızı ve sarı boyanın üretiminin yapıldığı tespit edildi.

8 BİN YIL ÖNCE BOYA ÜRETİMİ YAPAN UZMANLAR VARMIŞ

Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, 2013 yılında başladıkları kazıların 6. sezonunu geride bıraktıklarını söyledi.

8 bin yıllık geçmişe ışık tutmaya çalıştıklarını ifade eden Türkcan, "Elde ettiğimiz 21 numunenin Türk Kültür Vakfının Kültür Mirası Koruma ve Doğal Boya Laboratuvarı'nda analizini yaptırdık. Analiz sonuçlarında milattan önce 6 bininci yıla ait boya üretiminin olduğunu tespit ettik. Hematit ve limonit adı verilen kırmızı ve sarı boyanın üretiminin yapıldığını belirledik. Bu numunelerin üzerindeki bulguların hepsi, Kanlıtaş Höyüğü'nde 8 bin yıl önce boya üretiminin var olduğunu gösterdi. Üretimin havan elleri, öğütme taşları ve fırınlarda olduğunu gördük. Kanlıtaş Höyüğü'nde insanlar 8 bin yıl önce boya üretimi gerçekleştirmiş. Kırmızı ve sarı renkleri, seramiklerde kullanmışlar. Kanlıtaş, mermer bilezik üretiminin yapıldığı da bir yer. O yüzden bu üretimde de kullanıldığını düşünüyoruz. Kanlıtaş Höyüğü'nde yaşayan toplulukta boya üretimi yapan uzmanların olduğu düşünülüyor. Çevrelerindeki ham madde kaynaklarını gözlemleyip, tüketebildikleri belli. Burada yaşayanların bir estetik anlayışının olduğu çok net." dedi.