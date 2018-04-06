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Kansas'ta fırtına çatıyı uçurdu

Kansas'ta fırtına nedeniyle bir okulun çatısı zarar gördü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 09:22..
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ABD'nin Kansas eyaletinde bulunan Haviland İlköğretim Okulu'nda öğrenciler dersteyken hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

Kansas'ta fırtına çatıyı uçurdu İZLE

ÇATI KAĞIT GİBİ SAVRULDU

Hızı artıran fırtına nedeniyle okulun çatısı kağıt gibi savrularak yola doğru uçtu. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer, dün Kansas'taki fırtınanın saatte 100 Kmh'a ulaştığını açıkladı.

Kansas'ta fırtına çatıyı uçurdu

OKULDA 70 ÖĞRENCİ BULUNUYORDU

Olay sonrası açıklama yapan okul müdürü Mark Clodfelter, çatının uçtuğu sırada okulda 70 öğrencinin bulunduğunu ve çatının uçan kısmının kafeteryaya ait olduğunu belirtti. Okuldaki dersler ise çatı yapılana kadar ertelendi.

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