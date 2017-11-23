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'Kanser, günahların sonunda gelen ilahi adalet'

Hindistan'ın Assam eyaletinin Sağlık Bakanı, kişilerin "geçmişteki günahları nedeniyle" kanser gibi hastalıklara yakalanabileceğini söyledi.

23.11.2017 - 14:51
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Hindistan'ın Assam eyaletinin Sağlık Bakanı Himanta Biswa Sarma kanserin "kişinin geçmişteki günahları nedeniyle gelen ilahi adalet" olduğunu söylemesi ülkede öfke yarattı.

'Kanser, günahların sonunda gelen ilahi adalet'

Kanser hastaları ve yakınları bakanın sözleri nedeniyle üzüldüklerini söylerken muhalefet partileri Sarma'nın sözlerini "talihsiz" diye niteledi ve kamuoyundan özür dilenmesini talep etti.

BAŞARISIZLIĞINI ÖRTMEK İÇİN...

Muhalif Tüm Hindistan Birleşik Demokratik Cephesi Sarma'nın bu sözleri "eyalette kanserin yayılmasını kontrol almadaki başarısızlığını örtmek için" söylediğin belirtti.

Bakan Sarma tartışmalı sözlerini dün Guhawati'deki bir toplantı sırasında söyledi.

ÖZÜR DAHA DA KIZDIRDI

Times of India gazetesinin haberine göre Sarma "Tanrı günah işlediğimizde bize acı çektirir. Bazen kanser olmuş, kaza geçirmiş genç insanlar görürüz. Geçmişlerine bakarsanız bunun ilahi adalet olduğunu anlarsınız. Başka bir şey değil. İlahi adaleti yaşamamız gerekir." diye konuştu.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin üyesi Sarma daha sonra Twitter'dan özür diledi. Ancak aynı zamanda eleştirilere meydan okuyan tavrı, insanları daha da kızdırdı.

"KARMAMIZIN BOZULABİLECEĞİNİ SÖYLEDİM"

Sarma özür mesajında "Konuşmam kanser üzerine miydi ki? Sadece yeni işe başlayan öğretmenlere samimi bir şekilde yoksullar için çalışmaları gerektiğini anlattım. Bu bağlamda, samimi çalışmazsak karmamızın bozulabileceğini ve bir sonraki hayatımızda acı çekebileceğimizi söyledim. Bunun nesi duyarsızlık ki?" dedi.

Hindistan Tıbbi Araştırmalar Konseyi, farkındalık ve test yapılmaması nedeniyle kanser hastalarının sadece yüzde 12,5'u hastalığın ilk aşamalarında tedavi görüyor.

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