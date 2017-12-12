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Kanser hastası adama 'hayata veda' partisi

Ölümcül türde bir kansere yakalanan 80 yaşındaki Japon iş adamı Satoru Anzaki, yakınlarına teşekkür etmek ve elveda demek için büyük bir parti düzenledi.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 17:11..
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Japonya'nın en güçlü iş adamlarından olan, iş makinesi firması Komatsu'nun eski yönetim kurulu başkanı Satoru Anzaki safra kesesi kanserine yakalandı. Doktorlarının amansız hastalıktan kurtulma şansını düşük gördüğü hasta için "hayata veda partisi" gerçekleştirildi.

Kanser hastası adama 'hayata veda' partisi

ESKİ ANILAR CANLANDIRILDI

Anzaki için dün gerçekleştirilen partiye yaklaşık bin davetli katıldı. Eski arkadaşları, ailesi, yakınları ve ortaklarından oluşan davetliler, Japon iş adamının anılarını tazeledi, ona bir elveda demek için son kez bir araya geldiler.

Kanser hastası adama 'hayata veda' partisi

"ÇOK EĞLENCELİ BİR PARTİYDİ"

Satoru Anzaki partiden sonra yaptığı açıklamada "Hayatım boyunca tanıştığım insanlara 'teşekkür ederim' diyebildiğim için mutluyum. Kalan zamanımı mümkün olduğunca kaliteli bir şekilde geçirebilmek için, yan etkileri nedeniyle tedavi görmemeye karar verdim." dedi.

Kanser hastası adama 'hayata veda' partisi

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