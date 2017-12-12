Kanser hastası adama 'hayata veda' partisi

Japonya'nın en güçlü iş adamlarından olan, iş makinesi firması Komatsu'nun eski yönetim kurulu başkanı Satoru Anzaki safra kesesi kanserine yakalandı. Doktorlarının amansız hastalıktan kurtulma şansını düşük gördüğü hasta için "hayata veda partisi" gerçekleştirildi.

ESKİ ANILAR CANLANDIRILDI

Anzaki için dün gerçekleştirilen partiye yaklaşık bin davetli katıldı. Eski arkadaşları, ailesi, yakınları ve ortaklarından oluşan davetliler, Japon iş adamının anılarını tazeledi, ona bir elveda demek için son kez bir araya geldiler.

"ÇOK EĞLENCELİ BİR PARTİYDİ"

Satoru Anzaki partiden sonra yaptığı açıklamada "Hayatım boyunca tanıştığım insanlara 'teşekkür ederim' diyebildiğim için mutluyum. Kalan zamanımı mümkün olduğunca kaliteli bir şekilde geçirebilmek için, yan etkileri nedeniyle tedavi görmemeye karar verdim." dedi.