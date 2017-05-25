taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.713
USD
3,5697
EURO
4,0091
ALTIN
144,20
PETR
51,9200

Kanser hastası adamın duygusal evlilik töreni

İngiltereli 63 yaşındaki kanser hastası Ray Kershaw, hayalindeki evlilik törenini hastanede gerçekleştirdi.

25.05.2017 - 17:32
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'nin Rochdale şehrinde yaşayan Ray Kershaw ile Tracy Brooks adlı çift, gelecek sene İspanya'nın Tenerife adasında evlenmeyi planlıyordu.

Ancak 63 yaşındaki Ray'a geçtiğimiz mart ayında kanser teşhisi koyulunca çiftin hayalleri yıkıldı. Bu kötü haberle yıkılan çift düğünü ertelemek zorunda kaldı.

Kanser hastası adamın duygusal evlilik töreni

HASTANEDE EVLİLİK YEMİNİ ETTİLER

Kanser hastası Ray her şeye rağmen bu düğünü yapmak istedi. Ray'in bu isteğine kayıtsız kalmayan hastane çalışanları düğün hazırlıklarına başladı ve 24 saat içinde evlilik töreni gerçekleşti.

Kanser hastası adamın duygusal evlilik töreni

Kanser hastası adamın duygusal evlilik töreni

İlginizi Çekebilir
Eski Yunan Başbakanı'na saldırı
Eski Yunanistan Başbakanı Lukas Papadimos gönderilen bombalı zarfın patlamasıyla yaralandı.
Manchester'da ölenler anıldı
İngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına anma töreni yapıldı.
Obama: Aldığım kararlar sivilleri öldürdü
Almanya Başbakanı Merkel ile ABD eski Başkanı Obama Berlin’de Kilise Günü vesilesiyle düzenlenen panelde konuştu.
İngiltere'nin ilk çeyrek büyümesi revize edildi
Ülkede ilk çeyrek GSYH büyümesi yüzde 0,3'ten yüzde 0,2 seviyesine çekildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meltem Cumbul'un acı günü

Meltem Cumbul'un acı günü

381
Bahçeli Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına karşılık verdi

Bahçeli Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına karşılık verdi

776
Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti

Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti

208
Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

74
Bakan'dan açlık grevindekilerin tutuklanma gerekçeleri

Bakan'dan açlık grevindekilerin tutuklanma gerekçeleri

205
Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye giriş yasağı uyguluyor

Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye giriş yasağı uyguluyor

132
Kupayı küçümseyen Mourinho'nun büyük sevinci

Kupayı küçümseyen Mourinho'nun büyük sevinci

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM