Kanser hastası adamın duygusal evlilik töreni

İngiltere'nin Rochdale şehrinde yaşayan Ray Kershaw ile Tracy Brooks adlı çift, gelecek sene İspanya'nın Tenerife adasında evlenmeyi planlıyordu.

Ancak 63 yaşındaki Ray'a geçtiğimiz mart ayında kanser teşhisi koyulunca çiftin hayalleri yıkıldı. Bu kötü haberle yıkılan çift düğünü ertelemek zorunda kaldı.

HASTANEDE EVLİLİK YEMİNİ ETTİLER

Kanser hastası Ray her şeye rağmen bu düğünü yapmak istedi. Ray'in bu isteğine kayıtsız kalmayan hastane çalışanları düğün hazırlıklarına başladı ve 24 saat içinde evlilik töreni gerçekleşti.