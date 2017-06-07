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Kanser hastası Everest'in zirvesine çıktı

Birkaç ay ömrü kaldığı söylenen kanser hastası bir adam, Everest Dağı'nın zirvesine çıkmayı başardı.

07.06.2017 - 02:35
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Kanser hastası Everest'in zirvesine çıktı

İngiltere doğumlu Ian Toothill, dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanan ilk kanser hastası olabilir.

SHEFFİELD UNİTED BAYRAĞI DİKTİ

İngiliz futbol takımı Sheffield Wednesday'in taraftarı olan adam, bir yardım kampanyası için Everest'in zirvesine rakip takım Sheffield United'ın bayrağını dikti.

Kanser hastası Everest'in zirvesine çıktı

40 BİN DOLARDAN FAZLA PARA TOPLADI

BBC Türkçe'nin haberine göre 47 yaşındaki adam, riskli tırmanışı sayesinde kanserliler için kurulan Macmillan yardım kuruluşu için 40 bin dolardan fazla para topladı.

SADECE BİRKAÇ AY ÖMRÜ VAR

Haziran 2015'te bağırsak kanseri teşhisi konan adam, 2016'da hastalığı yenmiş, ancak kanseri kısa süre sonra tekrar nüksetmişti. Sadece birkaç ayı olduğunu öğrenen Toothill, Mayıs ayında Kuzey Geçidi'ne, 5 Haziran'da da Everest'in zirvesine ulaştı.

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