Kanser tedavisi için yeni bir ilaç geliştiriliyor

Dünyaca ünlü tıp dergisi Nature Biodemical Engineering, bilim insanlarının fareler üzerinde yaptığı bir çalışmayı anlattı.

KANSER HASTALARINA UMUT OLDU

Yapılan çalışma kanser hastaları için umut oldu. Buna göre uygulanan yöntemle göğüs ve deri tümörlerine karşı etkili bir tedavi gerçekleştirildi.

Deneyin kısa süre sonra insanlar üzerinde de uygulanmaya başlanacağı açıklandı.

İLAÇ İKİ YÖNLÜ İŞLİYOR

BBC Türkçe'nin haberine göre Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Dr. Ashish Kulkarni öncülüğünde yapılan çalışmada oluşturulan ilaç ise iki yönlü olarak işliyor.

Birincisi, kanser hücrelerinin saklanmasını ve histiyositlere "beni yeme" sinyalinin gönderilmesini durduruyor. İkincisi ise tümörlerin histiyositlere uysal olmalarını söylemesine engel oluyor.