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Kanser tehlikesi taşıyan benler hangileridir

TRT1'de yayınlanan 'Doktor Geldi' programında kanser tehlikesi taşıyan benler ve bazı benlerin nasıl kansere dönüşebildiği tartışıldı.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 17:18..
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Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın sunduğu TRT1'in sevilen programlarından 'Doktor Geldi'de bugün benlerin kansere dönüşüp dönüşmediği ve hangi durumlarda önem kazandığı tartışıldı.

Kanser tehlikesi taşıyan benler hangileridir İZLE

SENEDE BİR KONTROL EDİLMELİ

Doktorlar, sayıca fazla beni bulunan kişilerin senede bir kere dermoskopik muayenelerini olmaları gerektiğini belirtti.

Kanser tehlikesi taşıyan benler hangileridir

BENİN ÜZERİ KABUK BAĞLIYOR

Kansere dönen benlerin özelliklerini sıralayan doktorlar melonomdan sonra en kötü kanser olarak bilinen benlerin üzeri kabuk bağlamaya başladığını belirtti.

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