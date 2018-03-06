Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın sunduğu TRT1'in sevilen programlarından 'Doktor Geldi'de bugün benlerin kansere dönüşüp dönüşmediği ve hangi durumlarda önem kazandığı tartışıldı.
Kanser tehlikesi taşıyan benler hangileridir İZLE
SENEDE BİR KONTROL EDİLMELİ
Doktorlar, sayıca fazla beni bulunan kişilerin senede bir kere dermoskopik muayenelerini olmaları gerektiğini belirtti.
BENİN ÜZERİ KABUK BAĞLIYOR
Kansere dönen benlerin özelliklerini sıralayan doktorlar melonomdan sonra en kötü kanser olarak bilinen benlerin üzeri kabuk bağlamaya başladığını belirtti.