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Kansere çare diye satılacak olan kirpiyi zabıta kurtardı

Siirt'in Eruh ilçesinde zabıta ekipleri bir caddede kafes içine konulmuş, satılmak istenen oklu kirpi ele geçirdi.

03.02.2017 - 14:38
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Kent merkezindeki Gürsel Caddesi üzerinde bir oklu kirpiyi satmaya çalışanları gören zabıta ekipleri müdahale etti. Satıcılar, zabıta ekiplerini görünce kafes içerisindeki oklu kirpiyi bırakıp kaçtı.

Kansere çare diye satılacak olan kirpiyi zabıta kurtardı

KANSER HASTALIĞINA İYİ GELDİĞİNİ İDDİA EDİYORLARDI

Zabıta ekipleri tarafından alınan oklu kirpi, Siirt Çevre Orman ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Oklu kirpi etinin kanser hastalığına iyi geldiğini iddia ederek, 2 bin liraya satmaya çalışanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Siirt Çevre Orman ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli mühendis Faruk Türücü, zabıta ekiplerinden teslim aldığı kirpiyi besledikten sonra doğaya bıraktı.

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