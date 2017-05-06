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Kansere dikkat çekmek isteyen karı koca saçlarını kazıttı

Isparta'da aile hekimi bir kadın ve emekli öğretmen olan eşi, kanserde erken teşhise dikkat çekmek için saçlarını kazıttı.

06.05.2017 - 15:52
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Yenice Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Aysel Divarcı ve eşi emekli öğretmen Koray Başyiğit, kanser hastalarına destek vermek, hastalık konusunda farkındalık yaratmak için saçlarını kazıtmaya karar verdi. Koray Başyiğit, eşiyle erkek kuaförüne giderek saçlarını kazıttı. Başyiğit çifti berber koltuğunda otururken ve sonrasında çektikleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Dr. Aysel Divarcı Başyiğit, kanser konusunda farkındalık yaratmak için saçlarını kazıtmaya karar verdiğini, eşinin de kendisine destek verdiğini söyledi. Kanser hastalığının tedavisinde en önemli şeyin erken tanı olduğunu vurgulayan Dr. Başyiğit, "Erken teşhis hayat kurtarır. Kanser tarama testlerinizi yaptırın. Eşim ve ben farkındalık yaratmak, kanser hastalarına destek olmak için saçlarımızı kazıttık. Kanser tanısı konulmasından ve tedaviden korkmayın." dedi.

"KANSER HASTALARINA DESTEK VERMEK İSTEDİK"

Koray Başyiğit de kanserin çok tehlikeli bir hastalık olduğunu söyledi. Eşinin kararına destek verdiği için mutlu olduğunu belirten Başyiğit, "Eşim 'Bir fikrim var, destek olur musun' dedi. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Kanserde erken teşhis çok önemli. Kanser hastalarının saç dökülmesinden dolayı saçlarının kalmaması, toplum içine çıkmamaları insanları umutsuzluğa düşürüyor. Kemoterapi sonrasında hastaların saçları dökülüyor. Ama sonradan tekrar çıkıyor. Yıllardır bıyıklarımı kestirmemiştim. Bıyıkları da kestirdik, kafayı da kazıttık. Hayat arkadaşımla kanser hastalarına yardımcı olmak için de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kansere dikkat çekmek isteyen karı koca saçlarını kazıttı

Kansere dikkat çekmek isteyen karı koca saçlarını kazıttı

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