taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.622
USD
3,5685
EURO
3,9939
ALTIN
143,64
PETR
54,2600

Kansere neden olan binlerce saat ve gözlüğe operasyon

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 7 bin 744 kaçak kol saati ile 18 bin 460 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

24.05.2017 - 14:47
  1. Haberler
  2. İç Haber

wq

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çin'de üretilerek Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen ünlü markalara ait, sağlığı tehdit eden saat ve güneş gözlüklerini piyasa değerinin altında satmaya çalışan kişileri tespit etti.

Kaçak ürünlerin Ağrı Doğubayazıt'tan kargo yolu ile Fatih Tahtakale'ye getirildiğinin belirlenmesi üzerine operasyon yapıldı. Kargo firmasına kaçak ürünleri almaya gelen M.B. (47) gözaltına alındı.

SATICILAR VE TEDARİKÇİLER GÖZALTINDA

Operasyonun devamında kargo gönderilerinin teslim adresi olan Tahtakale'deki iş merkezine yapılan operasyonda M.Ç. (41) ve İ.A. (29)  gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 6 bin 687 kaçak kol saati ve 18 bin 460 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Diğer operasyonda da yine yöntemle yurtdışından kaçak saat getirdiği belirlenen M.B. ve M.Ç. gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerinde de bin 57 kaçak kol saati bulundu.

İlginizi Çekebilir
Hatay'da cinnet getiren polis anne ve babasını öldürdü
İstanbul'da görevli polis memuru Muhammed Ömer E. izne gittiği Hatay'da cinnet getirerek anne ve babasının canına kıydı.
Gaziantep'te 9 eski polis gözaltına alındı
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. 'ByLock' kullandığı saptanan 9 eski emniyet personeli gözaltında.
Darbeci emniyet müdürü Aynacı yalnız değilmiş
15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan FETÖ'cü emniyet müdürü Mithat Aynacı için iddianame hazırlandı.
FETÖ'cü sağlık çalışanına rekor ceza
Kırşehir'de terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçuyla yargılanan şahıs 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

176
Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

597
Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

180
HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

202
Orhan Gencebay'ın oynadığı reklam filmi davalık oldu

Orhan Gencebay'ın oynadığı reklam filmi davalık oldu

76
Beşiktaş maçı öncesi Antep'te 7 futbolcu ayrıldı

Beşiktaş maçı öncesi Antep'te 7 futbolcu ayrıldı

43
Melania Trump başını örttü

Melania Trump başını örttü

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM