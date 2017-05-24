Kansere neden olan binlerce saat ve gözlüğe operasyon

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çin'de üretilerek Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen ünlü markalara ait, sağlığı tehdit eden saat ve güneş gözlüklerini piyasa değerinin altında satmaya çalışan kişileri tespit etti.

Kaçak ürünlerin Ağrı Doğubayazıt'tan kargo yolu ile Fatih Tahtakale'ye getirildiğinin belirlenmesi üzerine operasyon yapıldı. Kargo firmasına kaçak ürünleri almaya gelen M.B. (47) gözaltına alındı.

SATICILAR VE TEDARİKÇİLER GÖZALTINDA

Operasyonun devamında kargo gönderilerinin teslim adresi olan Tahtakale'deki iş merkezine yapılan operasyonda M.Ç. (41) ve İ.A. (29) gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 6 bin 687 kaçak kol saati ve 18 bin 460 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Diğer operasyonda da yine yöntemle yurtdışından kaçak saat getirdiği belirlenen M.B. ve M.Ç. gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerinde de bin 57 kaçak kol saati bulundu.