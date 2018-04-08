Kanseri yenen hemşire hastalara umut oldu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Manav'a 15 ay önce, beraber görev yaptığı Doç. Dr. Murat Kemal Atahan tarafından meme kanseri teşhisi konuldu. Hastalığın ilk günlerinde zor günler geçiren hemşireye bu süreçte en büyük destek ailesi ve çalışma arkadaşlarından geldi.

Birlikte görev yaptığı doktor ve hemşire arkadaşlarının ameliyatını üstlendiği Manav, kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini de yine mesaisini geçirdiğini hastanede aldı.



İstirahat ettiği günlerde ailesinin önerisiyle kağıt rölyef kursuna giden Manav, evinde de üzerinde farklı görsellerin bulunduğu kağıtlardan üç boyutlu tablolara imza attı.



Manav, amansız hastalığın üstesinden geldikten sonra 2 ay önce mesleğine geri döndü. Hastane yönetiminin "istersen başka bir serviste çalışabilirsin" önerisini geri çeviren Manav, ameliyathanedeki görevine yeniden başladı.



Kendisi gibi meme kanseri teşhisi konulan hastaları genel cerrahi servisi ve ameliyathanede yalnız bırakmayan Manav, yaşadıklarını ve iyileşme sürecini anlatarak onlara bir bakıma umut kaynağı oluyor.

"ÖNEMLİ OLAN MORAL VE KARARLILIK"

Emine Manav, meme kanseri olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü ancak bu hastalığı yenmek için kendine söz verdiğini söyledi.



Tedavi sürecinde moralini hiç bozmadığını ifade eden Manav, şöyle konuştu:



"Hayata küsmek veya kendimi bir yere kapatmak yerine hayata tutunmayı, yaşama bağlanmayı ve hep gülmeyi tercih ettim. Bu hastalıkta moral ve kararlılık çok önemliydi. Bende böyle yaptım. Bu hastalığı arkadaşlarım ve ailemin desteğiyle yendiysem bunu herkes başarabilir. Tedavi sürecince meme kanseri teşhisi konulan kadınların neler yaşadığını daha iyi anladım."



Sağlığına kavuştuktan sonra ameliyathanedeki görevine dönmeye karar verdiğini dile getiren Manav, yöneticilerinin de bu isteğini olumlu karşıladığını kaydetti.



İşine döndüğünde az da olsa tedirgin olduğunu ancak kısa sürede toparlandığını anlatan Manav, "Ameliyathaneden çıkan bir insan bu hastalığı yenmiş, hayata daha pozitif bakan biriyle karşılaşırlarsa kendisini çok daha iyi hissediyor. Ameliyat listesinde meme kanseri olan birini görünce yaşadıklarım aklıma geliyor ama onlara şimdi pozitif enerji vererek destek oluyorum. Ameliyattan çıkan hastaların anlattıklarım karşısında daha güçlü olduklarını görebiliyorum." dedi.

"ONU TANIYINCA, HASTALIĞI YENEBİLECEĞİMİ GÖRDÜM"

Meme kanseri tedavisi gören 49 yaşındaki İnci Ayık ise hemşire Manav'ı tanıdıktan sonra hayata ve hastalığına bakışının değiştiğini aktardı.



Manav'ın kendisiyle bir hemşire değil de kardeş gibi ilgilendiğini vurgulayan Ayık, "Bu yoldan geçmiş bir sağlık çalışanını dinlemek, onun yeniden hayata döndüğünü görmek, insana büyük moral veriyor. Emine hemşireyi tanıyınca amansız hastalığın üstesinden gelebileceğimi gördüm. İnşallah bende kendisi gibi bu hastalığı yeneceğim." şeklinde konuştu.

"MEME KANSERİNDE ERKEN TANI ÖNEMLİ"

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Kemal Atahan da 9 yıldan bu yana beraber ameliyathanede görev yaptığı Manav'a meme kanseri teşhisi koyduğu gün çok üzüldüğünü anlattı.



Manav'ın hastalığını azmi ve mücadelesi sayesinde yendiğini anlatan Atahan, "Bu süreçte umudunu hiç yitirmedi. Sağlığına kavuşup, yine eski günlerde olduğu gibi beraber hastalarımıza şifa dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.