taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.930
USD
3,9551
EURO
4,8758
ALTIN
168,60
PETR
69,4400

Kanseri yenerse kimsesiz bir çocuğun eğitimini üstlenecek

Kolon kanseri tedavisi gören emekli sağlıkçı Hatice Turan, en büyük hayalinin, tedavisi tamamlandıktan sonra kimsesiz bir çocuğun tüm eğitim masrafını üstlenmek olduğunu söyledi.

DHA | 01.04.2018 - 10:00..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Antalya'da yaşayan, sağlığına aşırı özen gösteren, evli ve 2 çocuk annesi Hatice Turan, her yıl çeşitli tetkikleri yaptırmasına ve hastalık konusunda bilinçli olmasına karşın 5 ay önce kanser olduğunu öğrendi.

Çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran Turan'ın karaciğerinde büyüme belirlenince kolonoskopi yapılmasına karar verildi. Kolonoskopi sonucu kolon kanseri tanısı konulan ve kanserin karaciğere metastaz yaptığı belirlenen emekli sağlıkçı, şoka uğradı.

Kanseri yenerse kimsesiz bir çocuğun eğitimini üstlenecek

Kanserin kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirten Hatice Turan, "Hiç böyle bir şey beklemiyordum; ama sonra bunu beynimde bitirdim. Artık basit bir hastalık, grip gibi" dedi.

Kolonda kanserli bölgenin ameliyatla temizlendiğini, karaciğerdeki metastaz için kemoterapi aldığını kaydeden Turan, "Karaciğerimdeki metastaz dördüncü evre. Gördüğüm tedavi sonucu yüzde 60 iyileşme olmuş. Bu beni çok sevindirdi. Her şey beyinde bitiyor. Hastalığı yeneceğini düşünmeli insan" diye konuştu.

Kanseri yenerse kimsesiz bir çocuğun eğitimini üstlenecek

HEP ERTELEDİĞİ HAYAL

Doğayı ve toprakla uğraşmayı çok sevdiğini anlatan Turan, en büyük hayalinin ise kimsesiz bir çocuğun tüm eğitim masrafını karşılamak olduğunu söyledi. Hastalıkla mücadeleyi kazandıktan sonra bugüne kadar hep ertelediği hayalini gerçekleştireceğini dile getiren Turan, bunun kendisini çok mutlu edeceğini vurguladı.

Kanseri yenerse kimsesiz bir çocuğun eğitimini üstlenecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kosova Cumhurbaşkanı: FETÖ ulusal güvenliğimize tehdittir

Kosova Cumhurbaşkanı: FETÖ ulusal güvenliğimize tehdittir

57
Ibrahimovic ABD'deki ilk maçında 2 gol attı

Ibrahimovic ABD'deki ilk maçında 2 gol attı

11
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

36
İtalya'da mahkum Somalili, 17 yıl sonra suçsuz bulundu

İtalya'da mahkum Somalili, 17 yıl sonra suçsuz bulundu

79
Şehit ailesini ağlatan hediye

Şehit ailesini ağlatan hediye

149
Erdoğan: Türkiye’yi faiz belasından kurtaracağız

Erdoğan: Türkiye’yi faiz belasından kurtaracağız

95
Gazze'de büyük acı

Gazze'de büyük acı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM