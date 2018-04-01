Kanseri yenerse kimsesiz bir çocuğun eğitimini üstlenecek

Antalya'da yaşayan, sağlığına aşırı özen gösteren, evli ve 2 çocuk annesi Hatice Turan, her yıl çeşitli tetkikleri yaptırmasına ve hastalık konusunda bilinçli olmasına karşın 5 ay önce kanser olduğunu öğrendi.

Çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran Turan'ın karaciğerinde büyüme belirlenince kolonoskopi yapılmasına karar verildi. Kolonoskopi sonucu kolon kanseri tanısı konulan ve kanserin karaciğere metastaz yaptığı belirlenen emekli sağlıkçı, şoka uğradı.





Kanserin kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirten Hatice Turan, "Hiç böyle bir şey beklemiyordum; ama sonra bunu beynimde bitirdim. Artık basit bir hastalık, grip gibi" dedi.

Kolonda kanserli bölgenin ameliyatla temizlendiğini, karaciğerdeki metastaz için kemoterapi aldığını kaydeden Turan, "Karaciğerimdeki metastaz dördüncü evre. Gördüğüm tedavi sonucu yüzde 60 iyileşme olmuş. Bu beni çok sevindirdi. Her şey beyinde bitiyor. Hastalığı yeneceğini düşünmeli insan" diye konuştu.





HEP ERTELEDİĞİ HAYAL

Doğayı ve toprakla uğraşmayı çok sevdiğini anlatan Turan, en büyük hayalinin ise kimsesiz bir çocuğun tüm eğitim masrafını karşılamak olduğunu söyledi. Hastalıkla mücadeleyi kazandıktan sonra bugüne kadar hep ertelediği hayalini gerçekleştireceğini dile getiren Turan, bunun kendisini çok mutlu edeceğini vurguladı.