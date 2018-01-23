Kant ve Kırmızı Elbise

Paris’te yaşayan göçmen bir kadının özgürlük mücadelesi. Kara bir örtüye hapsedilen genç bir gelin, içine doğan arzunun ve bilginin keşfiyle bambaşka bir dünyanın kapılarını aralar.

Beklenmedik bir şekilde karşısına çıkan kırmızı bir elbise ve ünlü filozof Kant’ın “Aklını kullanma cesareti göster,” sözü, genç kadını hayatını değiştirecek içsel bir devrime sürükler. Yazarın özgürlük düşüncesinin derinliklerine inmek amacıyla kaleme aldığı bu şiirsel romanına, Aydınlanma dönemi metinleri de eşlik ediyor.

Yazar: Lamia Berrada-Berca

Çeviren: Mine Karataş

Yayınevi: Maya Kitap

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 144

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