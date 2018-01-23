taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.235
USD
3,7848
EURO
4,6398
ALTIN
162,70
PETR
69,4500

Kant ve Kırmızı Elbise

Lamia Berrada Berca'nın kitabı Maya Kitap etiketiyle yayımlandı.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 10:20..
  1. Haberler
  2. Kitap

Paris’te yaşayan göçmen bir kadının özgürlük mücadelesi.  Kara bir örtüye hapsedilen genç bir gelin, içine doğan arzunun ve bilginin keşfiyle bambaşka bir dünyanın kapılarını aralar.

Kant ve Kırmızı Elbise

Beklenmedik bir şekilde karşısına çıkan kırmızı bir elbise ve ünlü filozof Kant’ın “Aklını kullanma cesareti göster,” sözü, genç kadını hayatını değiştirecek içsel bir devrime sürükler. Yazarın özgürlük düşüncesinin derinliklerine inmek amacıyla kaleme aldığı bu şiirsel romanına, Aydınlanma dönemi metinleri de eşlik ediyor.

Yazar: Lamia Berrada-Berca

Çeviren: Mine Karataş

Yayınevi: Maya Kitap

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 144

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitap Yurdu

Kitap sayfası için iletişim: ergul.to[email protected]

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

219
Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

81
Kazazede yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü

Kazazede yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü

12
3 teröristin vurulduğu an kamerada

3 teröristin vurulduğu an kamerada

66
Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Afrin mesajı

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Afrin mesajı

79
Şehidin ağabeyi: Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti

Şehidin ağabeyi: Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti

32
Gülsüm Anne'nin bakımını üstlendiği Umut hayatını kaybetti

Gülsüm Anne'nin bakımını üstlendiği Umut hayatını kaybetti

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM