taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.525
USD
4,5811
EURO
5,3273
ALTIN
191,25
PETR
75,3100

Kantar fazla tarttı diye tırıyla 6 saat kapattı

Sivas'ta kantarın fazla tarttığı için ceza yediğini iddia eden tır sürücüsü Gültekin Kaymak, eylem yaparak kantarı 6 saat boyunca kullanıma kapattı.

DHA | 28.05.2018 - 19:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Sivas'ta taşımacılık yapan Gültekin Kaymak, Ulaş ilçesindeki Tecer bölgesinde taş ocağından mıcır yüklediği 58 TV 856 plakalı tırıyla kent merkezine hareket etti.

KANTARIN FAZLA TARTTIĞINI İDDİA ETTİ

Kaymak, Kayseri-Sivas karayolu Taşlıdere mevkisindeki denetim istasyonuna girdi. Ancak iddiaya göre, taş ocağındaki kantarda 41 bin 50 kilo olarak tartılan araç, denetim istasyonundaki tartımda 42 bin 30 kilo çıktı. Geçiş sınırının 42 bin kilo olduğu istasyonda 30 kilo fazla yük bulunduğu gerekçesiyle Gültekin Kaymak'a 1800 lira cezai işlem uygulandı. Kaymak cezaya itiraz etti. İstasyon çalışanlarına taş ocağındaki kantarın evrakını gösteren Gültekin Kaymak, yükünün 41 bin 50 kilo olduğunu söyleyerek Yol Kenarı Denetim İstasyonu'ndaki kantarın fazla tarttığını iddia etti.

Kantar fazla tarttı diye tırıyla 6 saat kapattı

6 SAAT BOYUNCA KANTARI KAPATTI

Denetim İstasyonu personelini tekrar tartmaya ikna edemeyen Kaymak, tırı kantarın üzerine çıkararak kullanıma kapattı. Yaklaşık 6 saat boyunca aracını kantardan çıkarmayan Gültekin Kaymak, kantarın yanlış tarttığını ispat etmek için tırın yeniden tartılmasını istedi. İstasyon çalışanları ise ikinci kez tartımın yasak olduğun belirterek geçişe izin vermedi. Bu sırada, diğer ağır tonajlı araçlar ise tartıya uğramadan kantarın yanından geçerek yollarına devam etti.

Kantar fazla tarttı diye tırıyla 6 saat kapattı

İKİNCİ TARTIMDA 41 BİN 980 KİLO ÇIKTI

Uzun süren ikna çabalarının ardından Gültekin Kaymak, TIR'ı ikinci kez tarttırmayı başardı. İkinci tartımda ise tırın ağırlığı 41 bin 980 kilo çıktı.

6 saat boyunca kantarı tırla kapattığını söyleyen Kaymak, "Sabah saat 10.30'da taş ocağından 41 bin 50 kilo ile çıktım. Buraya geldiğimde 42 bin 30 kilo çıktı. 30 kilo fazla olduğu için ceza yazacaklarını söylediler. Ben de kantarın arızalı olduğunu ifade ederek ikinci kez geçişime izin vermelerini istedim. Ama izin vermediler. O saatten bu saate kadar buraya tırı çektim. Gerekli yerleri aradım, yapacak bir şey yok dediler" dedi. Gültekin Kaymak haksız yere cezai işlem uygulandığını belirterek şikayetçi olacağını söyledi.

Denetim istasyonu yetkilileri açıklama yapmazken, ilk kesilen para cezasının geçerli olacağı öğrenildi.

Kantar fazla tarttı diye tırıyla 6 saat kapattı



Kantar fazla tarttı diye tırıyla 6 saat kapattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

310
İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi istifa etti

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi istifa etti

251
Nihat Genç'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Nihat Genç'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

210
Muharrem İnce muhafazakar seçmene göz kırpıyor

Muharrem İnce muhafazakar seçmene göz kırpıyor

1069
İnce'nin korumalarının fırlattığı CHP'li rekora koşuyor

İnce'nin korumalarının fırlattığı CHP'li rekora koşuyor

512
Merkez Bankası'ndan faizde sadeleştirme adımı

Merkez Bankası'ndan faizde sadeleştirme adımı

140
Bakan Soylu yine çok sert: Ne battı size

Bakan Soylu yine çok sert: Ne battı size

526
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94