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Kantarma nedir

Atların kontrol edilmesi, yönlendirilmesi için ağızlarına takılan araca kantarma denir.

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Geçmişte ulaşım araçları olarak otomobiller, motorlu aralardan ziyade atlar bulunuyordu. Binek olarak yetiştirilen hayvanlar insanların ulaşımını sağlayarak bir yerden başka bir yere gitmelerini sağlıyorlardı.

Özellikle bir yular ile kontrol edilen hayvanlar bu tıpkı araçlarda bulunan direksiyon gibi yulara bağlı olan ve kantarma adı verilen bir aparat ile yönlendiriliyordu.

Kantarma nedir

KANTARMA'NIN GÖREVİ

Araçlardaki direksiyonun vazifesini gören kantarma, atın ağızına, dişlerinin arasına geçirilerek yulara bağlanır ve bununla birlikte yönlendirme işlemi sağlanırdı. Katramanın yalnızca görevi yönlendirme ile de sınırlı değil. Özellikle kontrol görevi üstlenen bu araç üç parçadan oluşmaktadır.

KANTARMA'NIN PARÇALARI

Üç parçadan oluşan kantarma gem, başlık ve dizgin bölümleriyle birbirini tamamlamaktadır. Tam olarak araçlardaki direksiyon sistemini oluşturan aksamlarla benzerlik gösteren Kantarma bu yönüyle ata binen kişi için kontrol mekanizmasını oluşturuyor.

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