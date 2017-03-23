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Kantin ihalesinde ortalık savaş alanına döndü

Gaziantep’te, okul kantini ihalesine katılan iki grup arasında kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı.

23.03.2017 - 09:16
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Gaziantep Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki okul kantinlerinin ihalesine katılacak iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Kavgada bir kişi dövülerek, 2 kişi ise kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olarak yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polisler, boş kovanları toplayıp tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Yaralanan 3 kişi ise çağrılan ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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